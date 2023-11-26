سوناك فاجأ الجميع بتعيين كاميرون وزيراً للخارجية

ليس لدى السياسة الآن سوى قليل من المفاجآت الحقيقية، فالكثير يتسرب إلى حد أن الاحتمال يصبح مرجّحاً، ومن ثم يتحول إلى شائعة ثم إلى حقيقة. ولكن في 13 نوفمبر، فاجأ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وسائل الإعلام بتعيينه رئيس وزراء سابق وزيراً جديداً للخارجية. وراقب المشاهدون في الوقت الحقيقي، بينما كانت سيارتان من طراز دفع رباعي، تقتربان من داونينج ستريت. ووصفت كاي بيرلي، مذيعة «سكاي نيوز»، ما كانت تراه أمامها قائلة: «المسؤولون الأمنيون يفتحون الباب لديفيد كاميرون»، وها هو الرجل الذي كان رئيساً للوزراء من عام 2010 إلى 2016. وسرعان ما انتشرت الأخبار كجزء رئيس من التغييرات في مجلس الوزراء. وسيتم تعيين كاميرون في مجلس اللوردات وسيتولى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.

عن «ذي هيل»