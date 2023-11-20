أميركا اللاتينية تخسر 22% من أراضيها الخصبة

بسبب تدهور الأراضي والجفاف وتغير المناخ، أصبحت أميركا اللاتينية واحدة من مناطق العالم التي تتأثر فيها الأراضي الأكثر صحة وإنتاجية سنوياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي تتضمن معلومات مقدمة من 126 دولة حتى عام 2022. ويقول نائب الأمين التنفيذي للاتفاقية، أندريا ميزا «القارة لاتزال تتمتع باقتصاد استخراجي، ولا تعترف بقيمة الطبيعة وخدمات النظام البيئي التي توفرها». وتدهور 378 مليون هكتار في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهي نسبة تعادل تقريباً ثلاثة أضعاف مساحة كولومبيا، وهو ما يمثل 22% من أراضي المنطقة. وفي الوقت نفسه، أثر الجفاف على 377 مليون هكتار بين عامي 2016 و2019 فقط.

عن «إلبايس»