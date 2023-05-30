أول «طرف اصطناعي» يُبصر النور في محافظة الحسكة السورية

تمكن العاملون في مركز تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني في محافظة الحسكة السورية من إنتاج أول «طرف اصطناعي».

وذكر المدير العام للهيئة الدكتور عمر العاكوب أن إنتاج أول «طرف اصطناعي» في هذا المركز المحدث في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، تم بنجاح تام ووفق المواصفات المحددة، مبيناً في تصريح لـ«تشرين»، أن «الهيئة بانتظار توجيهات وزارة الصحة لإعلان الافتتاح الرسمي لهذا المركز، والبدء بتصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية لمحتاجيها سواء من العسكريين أو المدنيين».

ولفت العاكوب إلى أن محافظة الحسكة بشكل خاص، والمنطقة الشمالية الشرقية بشكل عام (الحسكة والرقة ودير الزور) تضم عدداً كبيراً من فاقدي الأطراف، منهم جريح وطن ومصابون بسبب الأعمال الحربية أو شظايا أو قذائف أو آلة ميكانيكية حادة أو لأسباب خلقية، مشدداً على أنه من تسمح له ظروفه بتركيب طرف اصطناعي من سكان المنطقة يتكبد عناء السفر إلى العاصمة دمشق، والكثير من المال والجهد، ومن شأن مركز تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية الذي تم تجهيزه في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني أن يرفع هذه الأعباء عن كاهل هؤلاء المصابين.

ووجه العاكوب الشكر لفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تقديم الدعم اللازم للمركز بكل المعدات اللوجستية والمستلزمات الضرورية للعمل، مشيراً إلى أن الهيئة تدعم المركز بالكوادر الفنية والطبية اللازمة بعد تدريبها بالتعاون مع وزارة الصحة وفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولاسيما أن الهيئة العامة لمشفى القامشلي تضم العديد من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية من ذوي الكفاءة العالية، إضافة إلى تجهيزات ومعدات طبية حديثة ومتطورة يمكن الاستفادة منها في المركز.