ستولتنبرغ: الروس تكبدوا خسائر جسيمة لكن قواتهم الجوية والبحرية سليمة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، ألمانيا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بسرعة، وقال في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل»، إن نقاشاً يدور حول ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار:

• عندما قمت بزيارة أوكرانيا الشهر الماضي، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب إلى تزويد بلاده بمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، والطائرات المقاتلة، والدبابات الغربية.. هل تحصل أوكرانيا على دعم كافٍ من الناتو؟

•• حلفاء «الناتو» يقدمون دعماً بمستوى غير مسبوق لأوكرانيا. إنهم يدعمونها بدبابات القتال والمدرعات والمدفعية الحديثة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة. وتلعب ألمانيا دوراً رئيساً في ذلك من خلال تسليم دبابات «ليوبارد 2»، وأنظمة دفاع جوي مثل «إيرس» و«باتريوت». وبالإضافة إلى ذلك قام شركاء الناتو بتدريب وتجهيز تسعة ألوية أوكرانية خلال الشهرين الماضيين. الحلفاء يفون بما هو مطلوب.

• ما لا يقدمه الأوروبيون والأميركيون، على الرغم من طلبات أوكرانيا المستمرة، هو طائرات مقاتلة غربية.. هل هذا خطأ؟

•• لقد تطور توريد الأسلحة مع تطور الحرب، وفي البداية كان من المهم للغاية تسليم أسلحة خفيفة مضادة للدبابات، ثم كان التركيز على مدافع الهاوتزر، وأنظمة الدفاع الجوي، وبعد ذلك تم التركيز على الدبابات.

• هل ستطرح مسألة الطائرات المقاتلة أيضاً على الطاولة قريباً على أبعد تقدير عندما تبدأ أوكرانيا هجومها المضاد؟

•• قامت بعض الدول مثل بولندا وسلوفاكيا بتسليم طائرات مقاتلة بالفعل، وإن كانت طائرات «ميغ 29» السوفييتية قديمة التصميم. ونحن نناقش باستمرار مسألة ما إذا كانت الطائرات المقاتلة الغربية الحديثة ضرورية أيضاً، سواء في الناتو أو مع أوكرانيا. وأتوقع أن تتم مناقشة هذه القضية أيضاً في اجتماع وزراء دفاع الحلف في يونيو، ولكن لا تقل أهمية توفير الأسلحة عن استمرارها، وهناك كمية هائلة من الذخيرة وقطع الغيار وقدرة الصيانة التي يجب أن تكون متوافرة يومياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

• الروس لديهم المشكلات نفسها.. كيف تقيّمون قوة القوات المسلحة الروسية؟

•• الروس لديهم معنويات سيئة، ومعدات سيئة، وتدريبات سيئة، وسوء إدارة لوجستية، وقيادة عسكرية سيئة، ولكن ما يفتقرون إليه من حيث الجودة غالباً ما يعوضونه بالكمية، وعلينا أيضاً أن ندرك أن الروس قد تكبدوا خسائر كبيرة في أوكرانيا في ما يخص المعدات والأفراد، لكن قواتهم الجوية والبحرية سليمة إلى حد ما، والشيء نفسه ينطبق على قدراتهم السيبرانية.

• هل تعتقد أن الأوكرانيين سيكون لديهم ما يكفي من المواد في الوقت الملائم لهجوم الربيع، لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات؟

•• أثبت الأوكرانيون بالفعل في شمال بلادهم في خاركيف وفي الجنوب وفي خيرسون أنهم قادرون على تحرير الأراضي المحتلة، والآن نقوم بتمكينهم من تحرير المزيد من الأراضي، وبطبيعة الحال يجب أن يتخذ الأوكرانيون القرارات العملياتية بشأن كيف ومتى يتم شن هجوم.

• التزمت كل دولة عضو في الحلف بتوفير قدرات معينة.. لماذا لا تكون الأمور شفافة لنعرف أي حكومة تفي بالتزاماتها وأيها لا تفعل؟

•• نحاول أن نكون شفافين قدر الإمكان، وفي الوقت نفسه عندما يتعلق الأمر بالقدرات الدقيقة فلن نمنح خصماً محتملاً امتياز الوصول إلى كل هذه الأرقام.

• لقد أردت التنحي عن منصب الأمين العام للحلف الأطلسي قبل عام، ثم استسلمت لطلبات الدول الأعضاء التي تطلب منك الاستمرار في منصبك لمدة عام آخر.

•• أنا واثق تماماً في أن الحلفاء سيجدون خليفة ممتازاً وجيداً.

• هل يمكنك التمديد مجدداً إذا طُلب منك ذلك؟

•• ليس لدي أي خطط سوى إنهاء ولايتي هذا الخريف.

عندما يتعلق الأمر بالقدرات الدقيقة، فلن نمنح خصماً محتملاً امتياز الوصول إلى الأرقام كلها.