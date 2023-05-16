جيفري هينتون: نحتاج إلى طريقة للتحكم في الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان

يعرف الخبير البريطاني جيفر هينتون بأنه «رائد في مجال الذكاء الاصطناعي». وكان عمله حاسماً في جعل بعض التقنيات مثل «تشات جي بي تي» أو المترجمين الآليين ممكنة. ومع ذلك يعتقد هينتون أن التكنولوجيا التي ساعد على تطويرها، يمكن أن تؤدي في الواقع إلى عواقب وخيمة في غضون سنوات. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه صحيفة «إلبايس» الإسبانية:

■ ما مخاطر الذكاء الاصطناعي التي تواجهها البشرية؟

■■ هناك العديد من المخاطر، وأعتقد أن الخطر الأكبر على نحو خاص هو إنشاء الكثير من الأخبار المزيفة، ما يجعل من المستحيل معرفة ما هو حقيقي. وهذا يسبب انقسامات أكبر في المجتمع. ويتمثل الخطر الآخر في أن إلغاء الذكاء الاصطناعي لبعض الوظائف سيقلل من عدد الأشخاص المطلوبين للقيام بهذه الوظائف، ما يزيد من التفاوت في الثروة بين الأغنياء والفقراء. وهذا يجعل المجتمع دائماً أكثر عنفاً.

لقد أدركت أخيراً أن نوع الذكاء الرقمي الذي نطوره قد يكون شكلاً من أشكال الذكاء أفضل مما تمتلكه الأدمغة البيولوجية. ولطالما اعتدت التفكير في أن التعلم الآلي العميق كان يحاول تقليد الدماغ، لكنه لم يكن جيداً مثل الدماغ، ويمكننا تحسينه بجعله أشبه بالدماغ. ولكن الآن أعتقد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ربما تقوم ببعض الأشياء بكفاءة أكبر من الدماغ.

■ لماذا تعتقد أن هذا هو الحال؟

■■ باستخدام نظام رقمي يمكن أن يكون لديك العديد والعديد من النسخ من نفس طراز العالم بالضبط. ويمكن أن تعمل هذه النسخ على أجهزة مختلفة. ومن ثم يمكن للنسخ المختلفة تحليل البيانات المختلفة. ويمكن لكل هذه النسخ أن تعرف على الفور ما تعلمه الآخرون. ويفعلون ذلك من خلال المشاركة.. لكن لا يمكننا فعل ذلك مع الدماغ. وقد تعلمت عقولنا أن تعمل على نحو فردي.

■ في الماضي قلت إنك تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري خلال فترة ما بين 30 و50 عاماً. كم من الوقت تعتقد الآن أن ذلك سيستغرق؟

■■ ما بين خمس سنوات و20 سنة.

■ هذا قريب جداً!.

■■ لست واثقًا تماماً بتوقعاتي، لأنني أعتقد أنني ارتكبت خطأً في توقعاتي السابقة. ولكن من الواضح أن كل شيء يتحرك بشكل أسرع.

■ هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون له في نهاية الأمر غرضه أو أهدافه الخاصة؟

■■ هذا سؤال رئيس وربما يكون أكبر خطر يحيط بهذه التكنولوجيا. أدمغتنا لديها سلسلة من الأهداف المتكاملة، مثل عدم إيذاء الجسم، ومن هنا جاءت فكرة الضرر، الأكل الكافي، ومن هنا جاء مفهوم الجوع، وغير ذلك. وهذا ليس حال الذكاء الآلي.

■ هل تحدثت عن مخاوفك مع زملائك؟ هل يشاركونك القلق نفسه؟

■■ لقد دخلنا منطقة مجهولة تماماً، فنحن قادرون على بناء آلات أقوى منا، لكننا ما زلنا نسيطر عليها. ولكن ماذا لو طورنا آلات أكثر ذكاء منا؟ ليست لدينا خبرة في التعامل مع هذه الأشياء.

■ ما الذي يجب أن نفعله الآن؟

■■ أفضل شيء يمكنني التفكير فيه الآن، هو أنه يجب علينا بذل كثير من الجهد خلال تطوير هذه التكنولوجيا، للتأكد من أنها آمنة. وهذا لا يحدث الآن. كيف يمكن تحقيق ذلك في نظام رأسمالي؟ لا أعرف.

■ ماذا تقترح كبديل؟

■■ أفضل ما يمكنني أن أوصي به هو أن العديد من الأشخاص الأذكياء يحاولون معرفة كيفية احتواء مخاطر هذه الأشياء. والذكاء الاصطناعي هو تقنية رائعة، فهو يسهم في تقدم كبير في الطب، وفي تطوير مواد جديدة، وفي توقع الزلازل أو الفيضانات. ولكننا نحتاج إلى كثير من العمل لفهم كيفية احتواء الذكاء الاصطناعي. ولا جدوى من انتظار الذكاء الاصطناعي ليتفوق علينا. ويجب أن نتحكم فيه أثناء تطوره.

• دخلنا منطقة مجهولة تماماً، فنحن قادرون على بناء آلات أقوى منا، لكننا مازلنا نسيطر عليها.

• إلغاء الذكاء الاصطناعي لبعض الوظائف سيقلل من عدد الأشخاص المطلوبين للقيام بهذه الوظائف، ما يزيد من التفاوت في الثروة بين الأغنياء والفقراء.