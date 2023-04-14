حاكم كاليفورنيا السابق يردم حفرة في الحي الذي يقطنه

بعد انتظاره لثلاثة أسابيع تحرك الجهات المعنية، قام حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزينغر (75 عاماً)، بإصلاح أحد الشوارع في الحي الذي يسكن فيه، في مدينة لوس أنجلوس بنفسه. ونشر نجم فيلم «المبيد» تسجيل فيدو على حسابه، وهو يعمل مع عدد من الأشخاص ويصبون الإسمنت في حفرة لإغلاقها.

وكتب شوارزينغر، وهو الحاكم الـ38 لكاليفورنا، في الفترة ما بين 2003، و2011، على موقعه «اليوم، وبعد أن شعر الحي كله بالضجر من هذه الحفرة الضخمة التي كانت تسبب الضرر للسيارات والدراجات الهوائية لأسابيع عدة، قررت أنا وفريق معي إصلاحها. وأنا أقول دوماً، دعونا لا نكتفي بالشكوى، لنفعل الشيء بأنفسنا. وهذا ما فعلته». وظهرت في الفيديو إحدى الجارات التي أوقفت سيارتها في المكان لتشكره. ورد عليها شوارزينغر «أهلاً بك، يجب أن نقوم بالأشياء بأنفسنا. إن من الجنون الانتظار ثلاثة أسابيع دون أن يأتي أحد لإصلاح هذه الحفرة».

وقال دانييل كيتشل، المتحدث باسم شوارزينغر، إن سكان الحي قدموا العديد من الطلبات لإصلاح هذه الحفرة، وحفر أخرى في المنطقة، بعد تعرض الطرق للأعاصير الأخيرة.

وتلقى مجلس المدينة نحو 20 ألف طلب لإصلاح هذه الحفر منذ نهاية العام الماضي. وأعلنت المحافظ، كارين باس، عن خطة الأسبوع الماضي لمعالجة الأضرار غير المسبوقة التي أصابت شوارع لوس أنجلوس خلال الشتاء الماضي. وقالت باس «يعمل عمال المدينة ما بوسعهم، ولكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إصلاح جميع الحفر التي تلقينا طلبات بشأنها، ولكن لا يمكننا القيام بالعمل في جميع أنحاء المدينة في الوقت ذاته».

أرنولد شوارزينغر: دعونا لا نكتفي بالشكوى ولنفعل الشيء بأنفسنا.