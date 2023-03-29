الدول الأكثر انخفاضاً في معدلات الخصوبة

يتوقع الباحثون انخفاض معدلات الخصوبة في 151 دولة من بين الـ195 دولة التي خضعت للبحث إلى أقل من 2.1 طفل لكل امرأة بحلول عام 2050.

10- ألبانيا

كان المركز العاشر من نصيب ألبانيا، ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكانها من 2.9 مليون نسمة في 2020 إلى 2.4 مليون نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 15.8%.

9- اليابان

من المتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان من 126.5 مليون نسمة في 2020 إلى 105.8 ملايين نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 16.3%، وتأتي اليابان في المركز التاسع.

8- جمهورية مولدوفا

جاءت جمهورية مالدوفا في المركز الثامن، ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكانها من 4.0 ملايين نسمة في 2020 إلى 3.4 ملايين نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 16.7%.

7- كرواتيا

من المتوقع أن ينخفض عدد سكان كرواتيا من 4.1 ملايين نسمة في 2020 إلى 3.4 ملايين نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 18.0%.

6- البوسنة والهرسك

تأتي البوسنة والهرسك في المركز السادس، ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكانها من 3.3 ملايين نسمة في 2020 إلى 2.7 مليون نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 18.2%.

5- صربيا

يتوقع الباحثون أن تشهد صربيا انخفاضاً في عدد السكان من 8.7 ملايين نسمة في 2020 إلى 7.1 ملايين نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 18.9%، وتحتل صربيا المركز الخامس في القائمة.

4- أوكرانيا

جاءت أوكرانيا في المركز الرابع، ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكان الدولة من 43.7 مليون نسمة في 2020 إلى 35.2 مليون نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 19.5%.

3- لاتفيا

من المتوقع أن ينخفض عدد سكان لاتفيا من 1.9 مليون نسمة في 2020 إلى 1.5 مليون نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 21.6%، وتأتي لاتفيا في المركز الثالث.

2- ليتوانيا

تأتي ليتوانيا في المركز الثاني، ومن المتوقع أن ينخفض عدد سكانها من 2.7 مليون نسمة في 2020 إلى 2.1 مليون نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 22.1%.

1- بلغاريا

تأتي بلغاريا على رأس قائمة أسرع الدول من حيث تباطؤ النمو السكاني، إذ من المتوقع أن ينخفض عدد سكان بلغاريا من 6.9 ملايين نسمة في 2020 إلى 5.4 ملايين نسمة في 2050، ويمثل ذلك انخفاضاً في عدد السكان بنسبة 22.5%.