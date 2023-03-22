أذربيجان تبني منازل بقيمة 100 مليون دولار في مناطق الزلازل بتركيا

صرّح وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيرموف، بأن بلاده ستبني مساكن ومباني عامة ومؤسسات تعليمية بقيمة 100 مليون دولار في المناطق التي ضربها الزلزال بتركيا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أمس.

وأوضحت الخارجية الأذربيجانية في بيان، أن تصريح بيرموف جاء خلال مشاركته في مؤتمر المانحين، الذي نُظّم أول من أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل، لجمع المساعدات لمصلحة متضرري الزلزال في كل من تركيا وسورية.

وأضاف بيرموف أن بلاده أرسلت إلى تركيا مساعدات إنسانية وفرق بحث وإنقاذ عقب الزلزال مباشرة. وأشار إلى أن حجم المساعدات التي أرسلتها أذربيجان إلى تركيا بلغ 5300 طن، إلى جانب مساعدات نقدية بلغت 45 مليون دولار.

وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أعلن، تعهّد مؤتمر المانحين في بروكسل بتقديم نحو سبعة مليارات يورو لمصلحة متضرري الزلزال في تركيا وسورية.

وكان زلزالان مدمران ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وشمال سورية، حيث كان الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بعد ساعات عدة بقوة 7.6 درجات، كما تلتهما آلاف الهزات الارتدادية.

وتقول الأمم المتحدة إن الكارثة هي الأسوأ في تاريخ تركيا من حيث عدد القتلى.

• حجم المساعدات التي أرسلتها أذربيجان إلى تركيا بلغ 5300 طن إلى جانب مساعدات نقدية بلغت 45 مليون دولار.