ريشي سوناك يحدّث شبكة الكهرباء المحلية الخاصة به لتسخين مسبحه

بالنظر إلى أن المسبح الجديد والخاص بمنزل رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، يستهلك الكثير من الكهرباء من الشبكة المحلية، فقد تعين عليه تحديث الشبكة المحلية لتفي بالطلب على كل هذه الكهرباء، وفق ما ذكرته صحيفة «الغارديان».

وفي الوقت الذي يعاني فيه الكثير من البريطانيين تزايد فواتير الكهرباء، ويحاولون الحد من استهلاكهم للطاقة، تم تركيب أجهزة إضافية أخيراً في أجزاء بعيدة من منطقة، نورث يوركشير، لتوفير طاقة إضافية من الشبكة الوطنية لمنزل رئيس الوزراء في منطقته الانتخابية.

ويأتي ذلك بعد أن أنشأ سوناك بركة سباحة جديدة يمكن تسخين مياهها، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس، في الأراضي التابعة للمنزل الذي يذهب إليه في عطلات نهاية الأسبوع. وتعين على المهندسين تركيب كميات كبيرة من المعدات، إضافة إلى وصلات جديدة مع شبكة الكهرباء الوطنية.

وسيقوم سوناك بدفع تكاليف أعمال تحديث شبكة الكهرباء من ماله الخاص، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، إضافة إلى تكاليف استهلاك الطاقة لبركة السباحة.

وانتهت أعمال إنشاء بركة السباحة البالغ طولها 12 متراً، في الوقت الذي اضطر فيه مجلس المدينة إلى تقليل ساعات فتح المسابح التي يديرها في المنطقة، بما فيها الواقعة في منطقة منزل سوناك، بسبب تزايد أسعار فاتورة الطاقة. وخلال هذا الأسبوع دعت لجنة اختيار الثقافة في البرلمان، الحكومة إلى تقديم مساعدة إضافية إلى المسابح في الميزانيات المقبلة، مشيرة إلى أن نحو 350 مسبحاً تم إغلاقها، أو تقليل ساعات عملها، نتيجة تكاليف الطاقة.

وفي الشهر الماضي قال مشغلو المسابح الموجودة قرب منزل رئيس الحكومة، إنه سيتم تخفيض ساعات دخول العامة إليها نتيجة تزايد تكاليف الطاقة. وفي الوقت ذاته، تستعد الحكومة لإنهاء برنامج دعمها لفواتير الطاقة، على الرغم من أنها على الأرجح ستمدده مؤقتاً في ميزانية الأسبوع المقبل.

ويعتبر المنزل الذي يملكه سوناك في منطقة انتخابه بمثابة قصر فخم من الدرجة الثانية، فيه حدائق واسعة، بما فيها بحيرة خاصة، وسد منخفض، وميناء صغير. وهو محاط بمجموعة مترامية من بيوت المزارع، والمباني المجاورة بصورة مباشرة، هي ثلاثة مبان، ومزرعة وبقايا مستوطنة من القرون الوسطى.

موقف محرج

ومن ناحية أخرى تعرض رئيس الحكومة سوناك لموقف محرج، عندما كان يتنزه مع عائلته في حديقة رويال بارك بلندن، حيث تحدثت معه الشرطة، وأبلغته بأنه ينتهك القانون لأنه يصطحب معه كلبه، ويتركه يتحرك دون قيد، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون داخل الحدائق. وتم تصوير الكلب وهو يقف على بعد بضع خطوات عن لافتة، تقول إنه يجب على أصحاب الكلاب عدم تركها من دون قيد.

ورفض مقر رئاسة الحكومة القول ما إذا كان سوناك سيعتذر عن انتهاكه للقوانين. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة «لن أعلق على فيديو تصوير رئيس الحكومة وعائلته. تستطيعون رؤيته بأنفسكم وهو يتحدث عن نفسه. وعندما سئل ما إذا كان رئيس الحكومة انتهك القانون، قال المتحدث لن أعلق بأي كلمات أخرى».

ويأتي ذلك بعد أن قامت الشرطة في يناير بفرض غرامة على سوناك لأنه لم يربط الحزام في سيارته.