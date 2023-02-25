54 قتيلاً جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل

أودت الفيضانات وحوادث انزلاق التربة في جنوب شرق البرازيل بحياة 54 شخصاً، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، في اليوم السادس من عمليات البحث.

ومازالت فرق الإغاثة في ولاية ساو باولو تعمل بجد على أمل العثور على عشرات الأشخاص الذين مازالوا مفقودين في بلدة ساو سيباستياو الساحلية (200 كلم عن ساو باولو) التي تضررت بشكل كبير بالأحوال الجوية السيئة.

وقال أحد رجال الإنقاذ «كلما مر الوقت تضاءلت فرص العثور على أحياء، لكننا لانزال نعمل لتحقيق هذا الهدف».

وركز رجال الإنقاذ جهودهم بشكل أساسي على منطقة فيلا ساهي، حيث دفن انهيار طيني العديد من المنازل على سفح تل.

واعترف تارسيسيو دي فريتاس حاكم ساو باولو بأن نظام تنبيه السكان عبر الرسائل القصيرة لم يسمح بتجنب المأساة.

وفي الولايات المتحدة تتأهب ولاية كاليفورنيا لعاصفة تضرب البلاد من الساحل إلى الساحل، وتهدد الطرق بالشلل، وتقطع الكهرباء عن قرابة مليون منزل ونشاط تجاري، ما أثار تحذيرات من فيضانات وعواصف ثلجية.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من عاصفة شتوية باردة وخطرة، حتى اليوم السبت. يمكن أن تتساقط ثلوج بارتفاع يصل إلى خمس أقدام في بعض الجبال بالقرب من لوس أنجلوس، ما قد يؤدي إلى حدوث انعدام للرؤية حيث تصل سرعة الرياح إلى 75 ميلاً في الساعة، وزيادة مخاطر الانهيارات الثلجية.