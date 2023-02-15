«نعرف هذا الألم».. عمّال مناجم أتراك يقدّمون يد المساعدة

يراقب نحو 30 من عمّال المناجم، يرتدون خوذاً صفراء وبيضاء، مبنى منهاراً في أنطاكية جنوب تركيا، على بعد 1000 كيلومتر من مكان إقامتهم قرب البحر الأسود.

حضر إسماعيل حقي كالكان، وهو عامل مناجم منذ ثماني سنوات في زونغولداك (شمال غرب) مع رفاقه. قال «لم تستطِع قلوبنا تحمّل ذلك». وأضاف لوكالة فرانس برس «عندما شاهدنا على التلفزيون ما كان يحدث هنا، فهمنا أنه يتعيّن علينا الحضور، وها نحن هنا».

يقف زملاؤه حاملين المعدّات التي يستخدمونها يومياً، مثل الفؤوس والمعاول والمناشير. ويحمل أحدهم على كتفه الأيسر مقصّ حديد ضخماً. احتاج الفريق إلى 25 ساعة للوصول إلى مدينة أنطاكية التي دمّرها الزلزال، الإثنين الماضي، مودياً بحياة أكثر من 28 ألف شخص في تركيا وسورية المجاورة، حيث تكافح فرق الإغاثة في مواجهة الكارثة.

تملك تركيا، بلد الفحم، تاريخاً حافلاً بكوارث المناجم، لكن على الرغم من اختلاف طبيعة هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات، والذي دمّر عشرات المقاطعات في جنوب البلاد، لم يستطع هؤلاء العمّال تجاهل هذه الكارثة.

يد العون

قال تورغاي اشيكغوز، وهو عامل آخر في منجم جاء ليمدّ يد العون، إنّ «كوارث المناجم تتكرّر هنا. لهذا السبب تؤثر علينا هذه الكوارث كثيراً». وأضاف «نعرف هذا الألم، لأنّنا سبق أن تذوّقناه. لا توجد أيّ كلمة لوصف ذلك».

يتذكّر قدامى المجموعة مأساة عام 2010، عندما قُتل 30 عاملاً في انفجار وقع في منجم للفحم في زونغولداك. وفي نوفمبر، أصيب أربعة عمّال في المنجم نفسه بجروح، اثنان منهم كانت إصابتهما خطرة، بعد ثلاثة أسابيع فقط على مقتل 42 آخرين في انفجار مشابه على بعد 50 كيلومتراً. ولم تنسَ تركيا أيضاً مأساة سوما في عام 2014، التي قُتل فيها 301 عامل في منجم فحم، بعد انفجار وحريق أدى إلى انهيارات.

فجأة، تحرّك نحو 15 عامل منجم، وتوجهوا إلى شارع تسير فيه السيارات بصعوبة بين أنقاض المباني المنهارة. توجّه العمّال إلى مبنى تحوّل إلى ركام. وفقاً للناجين، فإنّ عدداً من الأشخاص موجودون تحت هذه الكتلة الخرسانية.

6 من الأقارب مفقودون

طلب قائد الفريق غطاءً، فقد عثر على طفلٍ متوفى في سريره. حمل الوالد الجسد الملفوف بين ذراعيه، وابتعد من دون أن ينطق بكلمة.

على بعد أمتار قليلة، تقف امرأة إلى جانب ابنتها.

تُرشد نسيبة كولوبيشيوغلو عمّال المناجم إلى حيث كانت حماتها، البالغة من العمر 80 عاماً، تعيش في شقة مع ابنها، على بعد طبقة واحدة من منزلها في المبنى ذاته.

تمكّنت هي وابنتها من الخروج على قيد الحياة، والوصول إلى الشارع ليل الأحد الإثنين، لدى وقوع الزلزال عند الساعة الرابعة صباحاً. المرأة الخمسينية التي فقدت ستة من أقاربها في الزلزال، لم تعد تأمل في العثور عليهم أحياء. وتصبّ غضبها على الحكومة، مستنكرة البطء في عمليات الإنقاذ. غير أنّها تُعرب عن امتنانها لعمّال المناجم، لأنّهم وحدهم الذين قد يتمكّنون من انتشال الجثث من كومة الركام هذه. بهذه الطريقة فقط يمكنها أن تبدأ فترة الحداد، إذ تقول «يجب أن نجد مكاناً لدفنهم ونبدأ من الصفر».