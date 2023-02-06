الرئيس الكوري الشمالي يرسل إشارة واضحة بأن كريمته ستخلفه

عندما سار الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، جنباً إلى جنب مع ابنته الصغيرة لمشاهدة إطلاق صاروخ باليستي في أواخر العام الماضي، بدا الأمر لكثير من الناس مثل إيماءة لوضع التاج على رأسها. وظهرت جو آي، البالغة من العمر تسعة أو 10 أعوام، مرتين في العلن مع والدها في الأسابيع التي تلت ذلك. ووصفتها وسائل الإعلام الحكومية، التي لم تلمح إلى وجودها من قبل، بأنها «الطفلة المحبوبة» للرئيس.

وكوريا الشمالية هي واحدة من أكثر دول العالم قمعاً وغموضاً، ومراقبو بيونغ يانغ معتادون على القراءة بين السطور الرسمية. وبدا هذا إجراءً رمزياً بشكل واضح. ويقول الخبير في شؤون كوريا الشمالية بمعهد سيجونغ في كوريا الجنوبية، تشيونغ سيونغ تشانغ: «حاول الرئيس ربط الولاء لنفسه بالولاء لابنته»، ويضيف: «كيم ينوي غرس فكرة أن ابنته ستنجح».

ومع ذلك، بعد شهرين، تظهر صورة أكثر تعقيداً لعرض كيم المفاجئ والعلني للحب الأبوي. وبدلاً من أن يكون إعلاناً مباشراً عن خليفته، يعتقد بعض المحللين أنه كان لفتة معقدة ودقيقة تهدف إلى نزع فتيل التنافس المتزايد بين امرأتين أخريين أكثر أهمية في حياته: (زوجته ري سول جو، وقوته وحيويته الأخت الطموحة كيم يو جونغ).

الرسالة الأكثر أهمية

ويقول رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والثقافية في سيؤول، تشوي جين ووك: «في ما يتعلق بظهور جو، فإن الشخص الفائز هو ري سول جو، والخاسر هو أخت كيم، وهذه هي الرسالة الأكثر أهمية».

من الناحية النظرية، كما يوحي اسمها الرسمي، يتم انتخاب قادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ديمقراطياً، ومن الناحية العملية، فإن الوضع المهيمن هو الديكتاتورية الشيوعية الوراثية الوحيدة في العالم.

خلف كيم والده، كيم جونغ إيل، الذي كان نجل الرئيس المؤسس كيم إيل سونغ. ولكن، كما هي الحال في العديد من السلالات الحاكمة، فإن الخلافة هي مسألة محفوفة بالمخاطر ومعقدة، ومن دون قواعد ثابتة وتقاليد تتغير مع كل جيل.

قوانين الابن البكر هنا لا تنطبق، فقد تم اختيار جونغ أون، الذي بلغ الـ40 لتوه، من قِبل والده، على الرغم من كونه الأصغر بين أبنائه الثلاثة، وهو الوضع الذي جعله يشعر بوضوح أنه مكشوف.

في عام 2017، قُتل أخوه الأكبر غير الشقيق، جونغ نام، بغاز الأعصاب في ماليزيا، وهو الذي عاش في الخارج لسنوات، وكان ينتقد شقيقه بشكل معتدل، وليس هناك شك في أنه كان اغتيالاً برعاية الدولة وأذن به المرشد الأعلى بنفسه.

من ناحية أخرى، لا توجد امرأة قادت سلالة كيم في مجتمع محافظ وأبوي مثل كوريا الشمالية، ويعتقد البعض أن هذا الأمر لا يمكن تصوره. وتعتبر الديانة «الكونفوشيوسية» أن الرجل المسن هو أفضل من الشاب في ما يتعلق بالحكم، وكذلك الرجال على النساء، لكن كيم جونغ أون لم يجد من يعترضه في خلافة والده المتوفى في سن 27 فقط.

بروز النساء

في السنوات التي تلت ذلك، برزت النساء بشكل غير عادي في المقدمة. وكان لوالد كيم وجده زوجات وعشيقات عدة، ولكن لم تتم مناقشة وجودهن علناً خلال حياتهن. وفي وقت مبكر، على الرغم من ذلك، خرج جونغ أون علناً مع زوجته الصغيرة، وفقاً لمعايير بيونغ يانغ، البالغة من العمر 33 عاماً.

ويُعتقد أن للزوجين ثلاثة أطفال، ابن وبنتان صغيرتان، وجو آي هو إما هو الطفل الثاني أو الثالث، وهو الطفل الوحيد الذي يُعرف باسمه. ويبدو أن الابنة تشبه والديها (شعرها، وملابسها باهظة الثمن، وتشبه تلك الخصوصية بأمها).

لكن أهم وأقوى نساء كيم هي أخته الصغرى، كيم يو جونغ (35 عاماً)، وهي واحدة من أقرب مساعديه، وغالباً ما تعمل متحدثة باسم العلاقات مع كوريا الجنوبية. إنها مباشرة وعدوانية، وتنضح تصريحاتها بالاحتقار بشكل لافت: في عام 2020، وصفت النشطاء المناهضين لكيم في الجنوب بأنهم «كلاب هجين» و«حثالة بشرية أقل من الحيوانات البرية». وبصفتها سليل سلالة كيم وسياسية من ذوي الخبرة (من بين الأدوار البارزة الأخرى، فهي المرأة الوحيدة في لجنة شؤون الدولة)، لا أحد لديه مؤهلات أكثر وضوحاً لخلافة شقيقها سواها، إذا مات.

وعلى الرغم من أنه ليس كبيراً في السن، إلا أن كيم يدخن ويشرب ويعاني منذ فترة طويلة زيادة الوزن. وورد أنه مصاب بالنقرس ومرض السكري. وتوفى والده وجده بسبب أمراض القلب. وإذا مات كيم فجأة دون خليفة واضح، فسيؤدي ذلك إلى فراغ في السلطة، ولن يكسب أحد أو يخسر أكثر من أرملته وأخته، اللتين ستصبحان منافستين فوريتين.

السياسة في كوريا الشمالية لا ترحم، وأولئك الذين كانوا قريبين من السلطة يمكن أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا. وإضافة إلى شقيقه، أمر كيم جونغ أون بإعدام عمه تشانغ سونغ ثايك، في عام 2013، وهو أقرب مستشار له سابقاً، من بين جرائم أخرى أنه «فشل في التصفيق بحماس». سترغب كيم يو جونغ في التحرك بسرعة لتولي السلطة بنفسها، واستبعاد عائلة شقيقها المتوفى. وستفعل ري سول جو كل شيء لحماية نفسها وأطفالها. ووفقاً للدكتور تشوي، فإن هذا هو السبب المحتمل وراء الدعاية المفاجئة التي أُعطيت للسيدة كيم الصغيرة. ويقول: «إن يو جونغ قوية جداً وطموحة وعدوانية، وزوجة كيم ليست سعيدة بذلك، ولهذا السبب طاف الرئيس بابنته علناً». ويختتم بقوله: «لا يمكنك استبعاد أن تكون خليفته، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون ابنه أيضاً خليفة له في النهاية، لكن إخراج الابن كان سيكون واضحاً جداً ومؤلماً لأخته، لقد استخدم الرئيس ذلك لإرسال رسالة خفية، ولكنها واضحة، لطمأنة زوجته وإخبار أخته: هذه ابنتي وهي الجيل المقبل».

في ما يتعلق بظهور جو، فإن الشخص الفائز هو «ري سول جو»، والخاسر هو أخت كيم، وهذه هي الرسالة الأكثر أهمية.



السياسة في كوريا الشمالية لا ترحم، وأولئك الذين كانوا قريبين من السلطة يمكن أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا.