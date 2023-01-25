البرد القارس يجتاح كوريا الجنوبية آخر أيام عطلة رأس السنة القمرية

اجتاحت موجة شديدة البرودة كوريا الجنوبية، أمس، آخر أيام عطلة السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها هذا الموسم في الصباح وبلغت 16 . 4 درجة مئوية تحت الصفر في العاصمة سيؤول و 25 . 5 درجة تحت الصفر في مقاطعة تشورون الشمالية، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء، نقلاً عن هيئة الأرصاد الجوية الحكومية .

وقالت الهيئة إن أدنى درجة حرارة محسوسة في سيؤول كانت 25 . 5 درجة مئوية تحت الصفر، بينما كانت درجة حرارة تشورون 29 . 3 درجة مئوية تحت الصفر .

يشار إلى أن الهيئة تصدر تحذيراً من موجة البرد عندما يكون أدنى مستوى في الصباح أقل من 15 درجة مئوية تحت الصفر لأكثر من يومين متتاليين، أو عندما تنخفض درجة الحرارة بشكل حاد، ويتوقع حدوث أضرار كبيرة . وبدأ سريان تحذيرات من الموجات الباردة في معظم أنحاء البلاد، من بينها العاصمة سيؤول، بدءاً من الساعة التاسعة مساء أول من أمس .

وانخفضت درجة الحرارة إلى 1 . 9 درجة مئوية تحت الصفر في جزيرة جيجو، حيث من المتوقع أن تتساقط الثلوج بكثافة، لتصل إلى 30-50 سنتيمتراً في الجزيرة .

ودفع تساقط الثلوج بكثافة والرياح القوية شركات النقل الجوي إلى تعليق جميع الرحلات الداخلية، البالغ عددها 466 رحلة، و10 رحلات دولية كان من المقرر أن تقلع من وإلى مطار جيجو الدولي، حسبما أفادت سلطات الطيران . كما تم إلغاء تشغيل المئات من سفن الركاب في أنحاء البلاد .

وكان مطار جيجو يعج بالمسافرين الذين ينتظرون حجز تذاكر طائرات جديدة للعودة إلى ديارهم في اليوم الأخير من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

• دفع تساقط الثلوج بكثافة والرياح القوية شركات النقل الجوي إلى تعليق جميع الرحلات الداخلية، البالغ عددها 466 رحلة، و10 رحلات دولية كان من المقرر أن تقلع من وإلى مطار جيجو الدولي، حسبما أفادت سلطات الطيران.