سجن مطربة أفراح في السعودية أساءت لـ«مشهورة سناب»

عاقبت محكمة غربي السعودية مواطنة من شهيرات السوشيال ميديا في «السناب شات، والتك توك» ومطربة حفلات، بحبسها 30 يوماً، بعد إدانتها بالإساءة لمشهورة سناب شات، والتشهير بها بألفاظ ومقاطع عنصرية والنيل منها.

وأفهمت المحكمة أطراف الدعوى بطرق الاعتراض على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً للاعتراض، وهي 30 يوماً، تبدأ من تاريخ اليوم التالي لتسليم نسخة الحكم، وإذا مضت مدة الاعتراض ولم يقدم أحدهما اعتراضه خلالها فإن حقه في تقديم اعتراضه، يسقط ويكتسب الحكم الصفة القطعية. وصادقت محكمة الاستئناف الجزائية على الحكم الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر «عكاظ»، تتلخص الوقائع في دعوى قضائية في الحق الخاص، أقامتها سعودية من مشاهير السناب شات، ضد أخرى مشهورة بالسوشيال ميديا تعمل مطربة حفلات، تتهمها بالتلفظ عليها والإساءة لها بعبارات ومقاطع عنصرية، فضلاً عن التشهير بها في أمور عائلية خاصة. وقدمت المدعية إلى المحكمة أدلة رقمية، بينها مقاطع للسناب شات ظهرت فيها المدعى عليها وهي تتحدث بصفات وعبارات وألفاظ عن المدعية بالتلميح، وقدمت عدداً من الشهود من متابعي السناب شات للمشهورتين، واستمعت المحكمة إلى أطراف الدعوى فأنكرت المتهمة التهمة، وقالت إنها لا تقصد في عباراتها المرصودة المدعية وإنما تقصد أشخاصاً آخرين، كما طعنت في شهادة سيدات متابعات لحسابها في السناب شات، وقالت إن شهادتهن غير ملاقية للدعوى وبنيت على الظن والتخمين. وأخذت المحكمة بالأدلة الرقمية وشهادة وتزكية 6 من المتابعات لسناب المتهمة، واستمعت إلى دفوع الأطراف ومذكراتهما، وأخذت المحكمة بالأدلة والقرائن التي ثبتت فيها صحة دعوى المدعية وعدم وجاهة ما ردت به المتهمة، وخلصت إلى منطوق الحكم بإدانة المتهمة لقاء ما نسب إليها والحكم بسجنها 30 يوماً، مع التعهد بعدم العودة لذلك، وفرض غرامة عليها.