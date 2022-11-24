نساء بارزات يغادرن منظمة الصحة العالمية

تغادر مسؤولتان بارزتان في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة جائحة «كوفيد-19» منصبيهما الأسبوع المقبل، وفق رسالة صادرة عن المدير العام للمنظمة اطّلعت عليها وكالة «فرانس برس» أول من أمس.

والمسؤولتان اللّتان ستتنحّيان هما الطبيبة الهندية سمية سواميناثان، الرئيسة العلمية لمنظمة الصحة العالمية، والبرازيلية ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية والمنتجات الصحية.

وكانت سواميناثان وسيماو من بين كبار مسؤولي الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة الذين قادوا الجهود العالمية لتنسيق الاستجابة للجائحة.

كذلك، ستغادر المنظمة وزيرة الصحة الفرنسية السابقة والمبعوثة الرئاسية للشؤون متعددة الأطراف، أنييس بوزين، والوزيرة البريطانية السابقة جاين إليسون المديرة التنفيذية للشؤون الخارجية والحوكمة.

وأُعلن عن مغادرة النساء الأربع في رسالة أرسلها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى زملائهن، وذلك في إطار تعديلات يجريها على فريقه بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في مايو.

وقال تيدروس في رسالته: «أريد أن أعرب عن تقديري واحترامي لأعضاء فريق قيادتي الذين تنتهي فترة تعيينهم في 30 نوفمبر».

ولم تعلن بعد أيّ تسميات جديدة حتى الآن.

• أُعلن عن مغادرة النساء الأربع في رسالة أرسلها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى زملائهن، وذلك في إطار تعديلات يجريها على فريقه بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات في مايو.