أوروبا بحاجة إلى علاقة مستقرة بين روسيا وألمانيا

تضاربت المصالح بين روسيا وألمانيا مرتين في القرن الـ20، ما أدى إلى حدوث صراع بينهما، ونجم عن ذلك حدوث حرب عالمية. ولكن في أيامنا الحالية، تجد أوروبا نفسها من جديد في موقف مضطرب. وعلى المدى القصير، فقد أدت الحرب الأوكرانية إلى تعزيز الشراكة بين طرفي الأطلسي، عن طريق تقديم المساعدات لكييف، وفرض عقوبات على موسكو، وضخ حياة جديدة للاتحاد الأوروبي، كبداية جديدة في الوقت الذي بدأ فيه إعادة التوجه نحو التغير السريع للنظام الدولي.

ولكن مع تطور الحرب في أوكرانيا، بات من المشكوك فيه إن كان الأوروبيون سيتمكنون من تقديم الدعم إلى أوكرانيا دون قيد أو شرط، وسط تزايد التحديات المحلية. وإلى جانب عملية إعادة التوجه، فقد حظيت الإصلاحات الثورية التي اقترحها المستشار الألماني أولاف شولتس، لتغيير برلين لسياستها المتعلقة بالإنفاق الدفاعي والأمني، باهتمام كبير.

زيادة التسلح

وأصبحت أوروبا التي خرجت من الحرب الباردة قوية، وكأنها باتت من مخلفات الماضي. وسيتوقف الأمر على من سيحل مكانها في التأثير في القضايا العالمية خلال عقود مقبلة. ويترتب على الانجراف نحو زيادة الإنفاق العسكري، وزيادة التسلح، والبيئة الأمنية المتصدعة الشبيهة بالعقود التي سبقت الحرب العالمية الأولى، أن تؤدي إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات القائمة. وربما تكون «المنافسة المضبوطة» وسط هذه البيئة في أوروبا، هي النتيجة المرغوبة إذا فشلت التسوية السلمية العادلة في التبلور في أوكرانيا، شريطة أن يتم العمل لتحقيقها بصدق. ولكي ينجح هذا النظام تعتبر العلاقة بين ألمانيا وروسيا، هي الأكثر أهمية. ويقدم تاريخهما المشترك بعض الدروس المهمة. علاقة ضرورية

وتكون العلاقة الألمانية الروسية ضرورية من أجل البيئة الأكبر، التي تعيش فيها الدول الأوروبية. وبدأت الصداقة الألمانية الروسية باتفاقية كاليش عام 1813 والتي كانت موجهة ضد «الجيش العظيم» وهو الجيش الرئيس الذي أنشأه نابليون بونابرت، خلال السنوات الأخيرة من حروبه التي دمرت شرعية النظام الأوروبي السابق. وثبت أن ذلك كان ترتيبات دولية تم إنشاؤها استناداً إلى المصالح والقيم المشتركة، واستمرت بشكل أو بآخر خلال العقود السبعة التالية. وعلى الرغم من أن اتفاقات «مؤتمر فيينا» يعزى إليها معظم الفضل في منع انتشار الصراعات في أوروبا بعد حروب نابليون، إلا أن العلاقة بين برلين وسان بطرسبورغ كانت جلية بحد ذاتها.

وخلال حرب القرم التي استمرت بين 1853-1856 كانت بروسيا (التي تحول اسمها إلى الإمبراطورية الألمانية) القوة العظمى الوحيدة التي لم تنضم إلى الائتلاف المعادي لروسيا، وبصورة مماثلة حافظ القيصر، ألكساندر الثاني، على حياده خلال حروب بروسيا ضد النمسا وفرنسا التي أدت إلى تشكل الإمبراطورية الألمانية.

تدهور أوروبا

وعلى الرغم من أن العوامل التي أسهمت في إنهاء التحالف الروسي الألماني بدت بأنها حتمية وغير قابلة للتوفيق في ذلك الوقت، إلا أنه من المهم النظر إلى النتائج الناجمة عن انفصالهما. وإثر الانفصال بين روسيا وألمانيا تدهورت الأحوال في أوروبا، حيث تزايد إنتاج الأسلحة وكذلك الإنفاق العسكري وتزايدت المشاعر القومية، وفي نهاية المطاف لم يمض الكثير الوقت من التوتر قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى، ومن ثم الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي، لأن اتفاقية فرساي عجزت عن إطلاق نظام جديد مستقر.

وبعد ثلاثة عقود على توحيد ألمانيا، فهم الروس والألمان والمؤرخون على السواء أهمية العلاقات الودية بين الدولتين من أجل المحافظة على السلام، والاستقرار في أوروبا. وجاءت العلاقة الودية نسبياً بين برلين وموسكو منذ نهاية الحرب الباردة نتيجة عوامل مؤكدة وفريدة بالنسبة لألمانيا وأهمها الشعور بالذنب إزاء غزو الاتحاد السوفييتي، والخسائر والمعاناة الناجمة عند الطرفين. ويكن الألمان امتناناً كبيراً للرئيس الأخير للاتحاد السوفييتي، ميخائيل غورباتشوف، لأنه سمح بالتوحيد السلمي لشطري ألمانيا بعد أربعة عقود من الانفصال بين الشطرين الشرقي والغربي لألمانيا. ومن المؤكد أن الاستثمارات الألمانية الكبيرة في روسيا ساعدت في تحسين العلاقات بينهما.

الركود الاقتصادي المحدق

ومن الطبيعي بالنسبة للألمان والأوروبيين الآخرين، الذين تربطهم علاقات اقتصادية مع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أن يتساءلوا حكومات وشعوباً، كيف ستسهم حرب أوكرانيا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للقتال، واستعادة الاستقرار في أوروبا. وبالنظر إلى الركود الاقتصادي المحدق في ألمانيا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود في أوروبا، والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في عموم أوروبا، لا ينبغي التهاون في احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية في القارة.

إضعاف روسيا

وتنتهي الحروب عادة إما عند تعرض أحد الجانبين للهزيمة، أو عندما يتفق الطرفان على تسوية عن طريق التفاوض. وعلى الرغم من أن الحرب الجارية تبدو وسيلة واضحة لإضعاف روسيا، إلا أن مخاطر هذه الاستراتيجية أكبر من الفوائد المفترضة. وأما بالنسبة لمن يتوقعون إضعاف روسيا وتفككها أو إضعاف نظامها السياسي، من المهم أن يدركوا أنه إذا عمت الفوضى في روسيا، أو اندلعت فيها حرب أهلية، فإن ذلك يعني حدوث كارثة شاملة لقارة أوروبا بأكملها.

فهم العلاقات الودية مع روسيا

وفي الواقع لم تؤد العلاقات الودية بين ألمانيا وروسيا، إلى إيجاد نتائج مفيدة دائماً، خصوصاً للدول الواقعة بينهما. ولكن لا ينبغي التغاضي عن الكوارث التي ستصيب أوروبا، والعالم برمته، عندما تكون موسكو وبرلين في علاقة مواجهة وتصادم. ومن الضروري فهم العلاقات الودية مع روسيا على الاقتصاد الألماني وهيبة الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق أمن حقيقي في عموم أوروبا، تظل العلاقة التي تتم إدارتها بصورة فعالة شرطاً أساسياً.

وركزت الاستراتيجية التي تتبعها ألمانيا إزاء روسيا خلال العقود الثلاثة الماضية بصورة ضرورية على الاقتصاد، بعيداً عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة في قضايا الدفاع. وأظهرت حرب أوكرانيا عدم فعالية هذه السياسة، وأوجبت تصحيحها في أي علاقة مستقبلية مع موسكو، كي تظل دائمة. ومن خلال الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة قد تجد ألمانيا وشريكاتها الأوروبيات أنفسهن في موقف لا يحتمل، إذا قررت واشنطن التخلي عن التزاماتها بالمنطقة، كي تتفرغ من أجل التطورات الحاصلة في شرق آسيا، أو في أي مكان آخر من العالم.

وستكون الاستراتيجية الجديدة لبرلين - والتي تضع في أولويات علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع موسكو - ضرورية من أجل الاستقرار والازدهار طويل الأمد في عموم القارة الأوروبية. وأعلن أول مستشار لألمانيا وهو، أوتو فون بسمارك، أن سر السياسة الجيدة كان إجراء معاهدة مع روسيا. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق محتمل في الظروف الراهنة، سيكون مختلفاً تماماً عن الاتفاقات السابقة، إلا أن حكمة وجهة نظر بسمارك، لاتزال قابلة للتطبيق في أيامنا. وأما كيفية صياغة اتفاق وتنفيذه بصورة عادلة ومستمرة، فتقع على عاتق القادة في أيامنا.

• مع تطور الحرب في أوكرانيا، بات من المشكوك فيه إن كان الأوروبيون سيتمكنون من تقديم الدعم إلى كييف دون قيد أو شرط، وسط تزايد التحديات المحلية.

• من الطبيعي بالنسبة للألمان والأوروبيين الآخرين، الذين تربطهم علاقات اقتصادية مع روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أن يتساءلوا حكومات وشعوباً، كيف ستسهم حرب أوكرانيا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للقتال، واستعادة الاستقرار في أوروبا؟



• بالنسبة لمن يتوقعون إضعاف روسيا وتفككها أو إضعاف نظامها السياسي من المهم أن يدركوا أنه إذا عمت الفوضى في روسيا، أو اندلعت فيها حرب أهلية، فإن ذلك يعني حدوث كارثة شاملة لقارة أوروبا بأكملها.

أرتين درسمونيان ■ باحث في العلاقات الروسية الألمانية