الإعصار «إيان» يقترب من كوبا.. وفلوريدا تستعد لوصوله

يعيش غرب كوبا في حالة «تأهب» بانتظار الإعصار «إيان»، الذي استحال الثلاثاء «إعصاراً شديد القوة»، في حين تستعد ولاية فلوريدا الأميركية لوصوله أيضاً.

وأعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير، أول من أمس، أن «إيان» بات الآن من الفئة (3 أي) «إعصار شديد القوة»، مع رياح تبلغ سرعتها 185 كيلومتراً في الساعة.

ويعتبر المركز أن الإعصار يصبح «شديد القوة» أي من فئة (3 و4 و5) على هذا المقياس عندما تبلغ سرعة الرياح المصاحبة له 178 كيلومتراً في الساعة.

ومن شأن الإعصار في هذه الحالة أن يلحق أضراراً «مدمرة» بالمنازل والأبنية مع اقتلاع أشجار والتأثير سلباً في توزيع المياه والكهرباء. وأوضح المركز أن الإعصار سيضرب كوبا خلال ساعات.

وأفاد صحافيو وكالة «فرانس برس» بأن الأمطار المرافقة للإعصار بدأت تنهال على غرب كوبا.

وأعلن الدفاع المدني الكوبي منذ (الإثنين) حالة الإنذار في المقاطعات الست في غرب البلاد، وهي: بينيار ديل ريو، وارتيميسا، وهافانا، ومايابيكي، وسينفويغوس، وجزيرة خوبنتود الواقعة على بُعد 344 كيلومتراً جنوب العاصمة. وتراوح ارتفاع الأمواج بين خمسة وسبعة أمتار. وأجلت السلطات نحو 50 ألف شخص من بينيار ديل ريو.

في العاصمة البالغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة، تشكلت طوابير طويلة لشراء بعض المواد الغذائية.

وأخرج صيادو هافانا مراكبهم من المياه وتحصنوا في منازلهم، فيما راح بعض السكان يعزز المنازل الخشبية.

وكتب الرئيس الكوبي، ميغيل دياز-كانيل: «ينبغي الاستفادة من هذه الساعات المتبقية قبل أن يتعقد الوضع. حماية السكان أمر أساسي». ووضعت جزيرة غراند كايمان التابعة للمملكة المتحدة في حالة إنذار أيضاً.

تهديد كبير

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير سيصل «إيان» فوق جنوب شرق خليج المكسيك (الثلاثاء)، وسيقترب من ساحل فلوريدا الغربي (الأربعاء والخميس). وأعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء فلوريدا فيما تكثف السلطات الاستعدادات.

وحذر حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، من أن الإعصار «إيان» سيخلف أمطاراً غزيرة ورياحاً عنيفة وفيضانات مباغتة على طول ساحل خليج فلوريدا.

وطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.

وبدأت مدن عدة في فلوريدا، مثل: ميامي، وفورت لوديردايل، وتامبا، توزيع أكياس رمل على السكان لمساعدتهم على حماية منازلهم في حال حصول فيضانات.

وأصدرت مناطق مثل هيلرسبورو (غرب)، حيث تامبا وكولير (جنوب غرب)، أوامر إخلاء الزامية في المناطق الساحلية الأكثر عُرضة.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حالة الطوارئ في 24 من أصل 67 منطقة يسمح بتخصيص مساعدات فيدرالية لها.

وتخلت وكالة الفضاء الأميركية عن إطلاق صاروخ باتجاه القمر كان مقرراً (الثلاثاء) من مركز كينيدي الفضائي في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

بعد «فيونا»

في هندوراس أجلي أكثر من 12 ألف شخص بعد فيضان أنهار بسبب الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار «إيان»، على ما أعلن الدفاع المدني أول من أمس.

وتضاف هذه الأمطار إلى تلك التي تساقطت في الأسابيع الأخيرة وتسببت بفيضانات أودت بحياة 13 شخصاً.

ويأتي «إيان» بعد الإعصار «فيونا»، الذي اجتاح الأسبوع الماضي منطقة الكاريبي، حيث قتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، وساحل كندا على المحيط الأطلسي حيث وقع قتيلان.

سلطات فلوريدا تطلب من السكان تخزين المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود، وتوقع انقطاعات في التيار الكهربائي.