أمير موناكو يمنح زوجته «المضطربة» 12 مليون يورو سنوياً لتقوم بواجباتها العامة

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن ■ عن «ديلي ميل»

وقّع أمير موناكو، ألبرت، «عقداً سرياً للغاية» يقوم بموجبه بدفع 12 مليون يورو، ما يعادل 10 ملايين جنيه إسترليني، سنوياً، لزوجته المضطربة تشارلين، 44 عاماً، مقابل قيامها بواجباتها العامة، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية، التي ذكرت أن الأمير يبذل كل ما بوسعه للحفاظ على الأميرة تشارلين إلى جانبه في المناسبات العامة. وذلك بعد غياب الأميرة نحو عام في وطنها جنوب إفريقيا، ومن ثم قضاء أشهر عدة في سويسرا.

وقالت مجلة «فويسي» الفرنسية المتخصصة بأخبار المشاهير، إن عودة ظهور تشارلين المفاجئ في نهاية الأسبوع الماضي حظي بترحيب مراقبي العائلات الملكية. وأضافت المجلة «لكن الأميرة لم تعد إلى الظهور ببساطة، فقد وقّع لها زوجها عقداً سرياً للغاية»، وتتضمن شروط العقد أن يدفع ألبرت للأميرة تشارلين 12 مليون يورو، أي ما يعادل (10 ملايين) جنيه إسترليني، وفق المجلة.

ومن ضمن المناسبات التي يتعين على تشارلين حضورها وفق العقد، مسابقات سباق سيارات فورمولا1 في 29 مايو، وحفل الزهور الخيري الذي تم تغيير موعده من 19 مارس إلى 8 يوليو.

وقال أحد المقربين من الأمير ألبرت لصحيفة ميل أونلاين: «بالطبع تتمتع الأميرة بامتيازات ضخمة، ولكن الأموال غير مضمونة حتى الآن»، وأضاف «لقد مرت الأميرة تشارلين بأوقات صعبة، ومن المنطقي أنها تريد ضمان دخلها».

وكانت الأميرة تشارلين غادرت موناكو بداية عام 2021 إلى جنوب إفريقيا، حيث ذكر أنها تعاني مرضاً عضالاً، وأنها تريد الخضوع لعمليات عدة، كما نصحها الأطباء عدم العودة إلى موناكو كي لا تصاب بفيروس كورونا. ونتيجة غيابها الطويل ظهرت الشائعات حول زواج ألبرت من تشارلين، إلا أن الأمير ألبرت طمأن الجمهور القلق بأن تشارلين ستعود إلى موناكو حالما تتعافى من مرضها.

وبالفعل عادت تشارلين إلى موناكو في شهر مارس الماضي، واستأنفت نشاطها العام في الشهر التالي. وكانت أول صور الأميرة مع العائلة قد نشرتها تشارلين على موقع إنستغرام في عيد الفصح، قبل أن تظهر هي وزوجها مع طفليها التوأم في مباراة الرجبي يوم السبت الماضي. وانضمت الأميرة إلى العائلة في الأسبوع الماضي، أيضاً، في مسابقة السيارات «أي- برو2022».

وتزوجت تشارلين، وهي بطلة سباحة أولمبية من الأمير ألبرت عام 2011، وأنجبت طفليها التوأم جاك وغابريلا عام 2014.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news