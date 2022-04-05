أسكتلنديان يتزوجان بعد 70 عاماً من أول لقاء

المصدر: ترجمة: مكي معمري ■ عن «الغارديان» البريطانية

التقى جوك أندرسون وإليزابيث روبرتسون، في المدرسة، قبل 70 عاماً، إلا أنهما فقدا الاتصال في الستينات من القرن الماضي بعد تخرّجهما، وهما في سن المراهقة. وقبل أيام، أقاما حفل زفاف في مدينة «ليث» على متن السفينة «فينغال» الملكية.

وأعاد الزوجان إحياء علاقتهما، في عام 2019، عندما بحث أندرسون، 75 عاماً، عن روبرتسون، 74 عاماً، على موقع «فيس بوك»، أثناء قضاء عطلة في أسكتلندا. وبعد أن أدرك أن المشاعر لاتزال جياشة، طار روبرتسون إلى نيوزيلندا، حتى يتمكنا من قضاء عيد الميلاد معاً. وعندما طرح عليها السؤال «هل تقبلين الزواج مني»، كان من دواعي سرور روبرتسون أن تقول «نعم».

لكن بعد أسابيع، ضرب فيروس «كورونا» العالم، ما تسبب في تقطع السبل بالزوجين على طرفين بعيدين من العالم. ولم يتمكن أندرسون من السفر إلا بعد رفع القيود، وتألق في مراسم الزفاف مع عروسه، أمام 24 صديقاً. وهما الآن في شهر العسل في دومفريز.

وقالت روبرتسون، وهي مدرسة متقاعدة، من إدنبرة: «لقد كان يوماً رائعاً ونهاية مثالية لفترة محبطة ومؤلمة للقلب». أما أندرسون، وهو صحافي من جنوب كانتربري، فقال: «كل شيء في ذلك اليوم كان رائعاً».

وُلِد أندرسون في أبردين، بينما ولدت روبرتسون في شتلاند، وذهبا إلى نيوزيلندا، في أوائل الخمسينات، مع عائلتيهما. وفي المدرسة شكّلا رابطة كمهاجرين أسكتلنديين قبل أن تتطور العلاقة بينهما. وفي ما بعد، ذهب كل منهما في طريقه، وعادت روبرتسون إلى أسكتلندا.

ولم يتزوج أيٌّ منهما قط، وبحلول الوقت الذي زار فيه أندرسون أسكتلندا كان الاثنان يعيشان بمفردهما. وقال أندرسون: «أدركنا أنا وإليزابيث أن الشرارة لم تمت أبداً، وأشعر أن الرابط كان موجوداً دائماً».

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