أحداث وصور.. إنقاذ 4 مهاجرين من مستنقعات على الحدود مع بيلاروسيا

المصدر: وارسو ■ د.ب.أ

أنقذ حرس حدود وجنود ورجال إطفاء بولنديون أربعة مهاجرين ضلوا طريقهم في مستنقع بمنطقة الحدود مع بيلاروسيا، وذلك في عملية استغرقت ساعات عدة.

وعثر حرس الحدود على المهاجرين وسط منطقة ذات تضاريس وعرة يصعب الوصول إليها، وذلك بمساعدة طائرة مسيرة تابعة للجيش، حسبما أعلن الحرس في تغريدة على «تويتر» صباح أمس.

ونشر حرس الحدود أيضاً صورة لرجل مغطى تماماً بمياه المستنقع بعد انتشاله وحمله على نقالة. وقال الجيش في بيان: «نظراً إلى انخفاض درجات الحرارة وانخفاض درجة حرارة أجساد الأشخاص المعنيين، كانت عملية الإنقاذ معركة حياة أو موت».

وأضاف البيان أن اثنين من اللاجئين، وهما من سورية، نقلا إلى المستشفى.

وكان المهاجرون يتجولون في أراضي المستنقعات بجوار خزان بالقرب من قرية سيميانوكا منذ يوم الاثنين الماضي، وفقاً لمنظمة أوكاليني للإغاثة.

وأرسل المهاجرون إلى المنظمة رسالة نصية باللغة العربية أول من أمس، يقولون فيها: «نحن في خطر. من فضلكم افعلوا كل ما يمكن للوصول إلينا. اتصلوا بالشرطة إذا تطلب الأمر».

كما أوضحوا أنهم كانوا يريدون التقدم بطلب للحصول على اللجوء في بولندا.

وتقطعت السبل بآلاف المهاجرين واللاجئين على حدود بيلاروسيا لأسابيع وسط درجات حرارة منخفضة للغاية، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.

• نظراً إلى انخفاض درجات الحرارة وانخفاض درجة حرارة أجساد الأشخاص المعنيين، كانت عملية الإنقاذ معركة حياة أو موت.

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