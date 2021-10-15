المصارع والنجم السينمائي دواين جونسون يسعى لدخول البيت الأبيض

المصدر: ترجمة:ع.خ ■ عن «ذي هيل»

يسعى نجم المصارعة الأسطوري، ونجم هوليوود، داوين جونسون، الملقب بـ«ذا روك»، لدخول البيت الأبيض، ويعتقد أنه سينجح في مسعاه، مثلما نجح من قبل مقدم برامج المصارعة الحرة، دونالد ترامب. وفي مقابلة مع صحيفة فانيتي فير، لم يسع جونسون للترشح للرئاسة في وقت معين، لكنه لم يسقط الفكرة تماماً من ذهنه.

وقال مازحاً: «لا أعتقد أن آباءنا المؤسسين تخيلوا يوماً ما أن ينضم إلى ناديهم رجل أصلع موشوم، نصف أسود، نصف ساموا، يشرب (التيكيلا)، ويقود شاحنة صغيرة - ولكن إذا حدث ذلك في أي وقت فأنا على استعداد». وقال جونسون في المقابلة التي نشرت يوم الثلاثاء الماضي: إنه يشرفه أن يخدم بلاده ومواطنيه.

وأقر نجم «جنغل كروز» بالتحدث إلى شخصيات سياسية، وإجراء أبحاث حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه الانتخابات الرئاسية بالنسبة له، قائلاً: المؤشرات كلها إيجابية للغاية، في عام 2024 على سبيل المثال، أو في عام 2028.

وتحدث جونسون خلال المقابلة بازدراء عن الترشح لمنصب الرئيس، قبل أن يضيف أنه قام بقدر ضئيل من البحث والتحليل لمعرفة ما إذا كان في إمكانه القيام بذلك ورؤية الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه ترشحه في المستقبل. وقال جونسون، (49 عاماً)، إن المؤشرات كلها تبدو إيجابية للغاية، بفرصه في النجاح إذا اختار الترشح، على سبيل المثال في 2024 أو 2028.

واختتم جونسون المناقشة الرئاسية بالتعبير عن حبه لأميركا، لكنه اعترف بأن السياسة تظل شيئاً غريباً بالنسبة له وقال: «كما تعلم، في نهاية الأمر، لا أعرف مبادئ السياسة، لكنني أهتم بشدة ببلدي، قد يكون لدي بعض الصفات القيادية اللائقة، لكن هذا لا يجعلني بالضرورة مرشحاً رئاسياً رائعاً، وهذا هو وضعي في الوقت الراهن».

وناقش جونسون إمكانية الترشح للرئاسة مرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك خلال مقابلة مع صحيفة «يو إس إيه توداي»، في فبراير، في ذلك الوقت ترك الاحتمال مفتوحاً إذا توافر دعم كافٍ لفكرة ترشحه، وقال حينها: سأفكر في الترشح للرئاسة في المستقبل إذا كان هذا ما يريده الناس، أعني ذلك حقاً، وأنا لست متقلباً بأي شكل من الأشكال بإجابتي. سيكون هذا متروكاً للشعب.. لذلك سأنتظر.

وتأتي هذه التعليقات بعد أن أظهر استطلاع للرأي في إبريل أن 45% من الأميركيين سيدعمون مشاهير مثل جونسون وماثيو ماكونهي، اللذين دعما مراراً وتكراراً حملات حكام ولاية تكساس الانتخابية، ويفكران في الانخراط في السياسة.

في عام 2016، قال جونسون في مقابلة مع صحيفة بريطانية، إنه لم يستبعد السياسة من ذهنه، وإذا دعي للترشح لمنصب حاكم أو رئيس «مغرٍ»، فإنه سيقبل.

«روك الشاب»، هو مسلسل هزلي على شبكة إن بي سي، حول حياة جونسون ومن إنتاجه، تطرق فيه إلى موضوع ترشحه للرئاسة بطريقة خيالية.. من الواضح أن جونسون لم يهرب من فكرة الترشح للرئاسة، بل إنه تبناها بطرق معينة، ما يعني أنه قد يكون هناك أمل لمؤيديه في أن «الصخرة» يمكن أن يقدم يوماً ما عرضاً للبيت الأبيض. ويعتبر جونسون مواطناً مستقلاً لا ينتمي إلى جهة سياسية معينة، لكنه مؤيد للرئيس الحالي جو بايدن، وتحدث في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في عام 2000.

• قال مازحاً «لا أعتقد أن آباءنا المؤسسين تخيلوا يوماً ما أن ينضم إلى ناديهم رجل أصلع موشوم، نصف أسود، نصف ساموا، يشرب (التيكيلا)، ويقود شاحنة صغيرة».

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