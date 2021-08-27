الرئيسة التنزانية تشبّه لاعبات كرة قدم بلادها بالرجال

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■ عن «دويتشه فيله»

تعرضت رئيسة تنزانيا، سامية سولو حسن، لانتقادات لاذعة بعد أن قالت إن لاعبات كرة القدم لا يتمتعن بالجاذبية التي تؤهلهن للترشح للزواج مستقبلاً، وعلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على أن تصريحاتها تعد مهينة للنساء.

وتفصيلاً، وصفت الرئيسة لاعبات كرة القدم في البلاد بأنهن «يملكن صدوراً مسطحة»، ما يجعلهن غير مؤهلات للزواج، وصرّحت سامية بهذه العبارات أثناء استضافتها لفريق كرة القدم التنزاني تحت 23 سنة، في ستيت هاوس بمدينة دار السلام الساحلية، وقالت إنه في الوقت الذي تفخر تنزانيا بما قدمته لاعباتها من ألقاب رياضية لهذه الدولة، لم ينل البعض منهن فرصة للزواج بسبب مظهرهن، وقالت بصراحة: «إذا أحضرناهن إلى هنا وجعلناهن يقفن في صف أمامنا، فستلاحظن أن صدورهن مسطحة، وقد تعتقدن أنهن رجال ولسن نساء»، وقالت أيضاً إنه في حين أن بعض الرياضيات تزوجن، فإن معظمهن لم يحالفهن الحظ «وأصبحت الحياة الزوجية بالنسبة لهن مجرد حلم».

انتقادات

وتعرضت رئيسة تنزانيا لانتقادات شديدة بسبب تصريحاتها التمييزية بشأن مظهر لاعبة كرة القدم، وصارت تعليقاتها عسيرة الهضم على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشر الفيديو الذي تتحدث فيه عن لاعبات كرة القدم، وعلق أحد المستخدمين: «هذه المرأة تريد تحويل تنزانيا إلى أفغانستان، أين حقوق نسائنا؟»، وخاطبها بقوله: «ماما، شجعي نساءنا الإفريقيات على التفوق في الرياضة التي يجيدنّها».

وذكرت ناشطة نسوية تنزانية أن تصريح الرئيسة سامية يعد إذلالاً للنساء، وقالت: «منذ فترة طويلة ظل جسد النساء الإفريقيات مستهدفاً، لكن من المحزن حقاً أن نسمع الرئيسة تقول إنه إذا لم تكن لدى المرأة التنزانية صفات جمالية معينة، فهي ليست امرأة بما فيه الكفاية، وأنها ليست جذابة».

وقالت إن العالم بحاجة إلى التحرك نحو النظر إلى النساء من حيث ما ينجزنه، وأضافت: «هناك أشخاص يعتبرون هذه العبارات التي أدلت بها الرئيسة طبيعية جداً، فنحن نعيش في مجتمع ننظر فيه إلى النساء من حيث الزواج فقط»، وقالت الناشطة أيضاً إن على الرئيسة أن تتحدى القاعدة والصور النمطية، وينبغي أن تتحدث الرئيسة بأقصى درجات الاحترام عن شجاعة المرأة التنزانية وقوتها، لكي تجعلها فخورة بهذا البلد.

مثل العديد من التنزانيات، تشعر رئيسة الجناح النسائي لحزب تشاديما المعارض، كاثرين روج، بالغضب من عبارات الرئيسة، وغردت قائلة: «كل النساء يستحققن الاحترام».

لكن بالنسبة للاعبة كرة القدم بنادي سانت باولي في هامبورغ، لسانا غارواي، فإن تصريح الرئيسة ومخاوفها بشأن مستقبل اللاعبات الاجتماعي لم يكن مفاجأة كبيرة لها، وقالت غارواي، وهي تشير إلى الحوار الرياضي مع لاعبات نادي سيمبا كوينز في دار السلام قبل عامين: «ناقشنا في ذلك الحوار المساواة بين الجنسين خلال ورشة عمل برعاية وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية»، وأضافت أن مسألة الاستقلال المالي والحياة الاجتماعية بعد انتهاء المسيرة الكروية للاعبات، كانت أيضاً مشكلة تعانيها اللاعبات، وأوضحت: «بصفتي امرأة فإن تحقيق هذا الأمر أصعب بكثير، لكن في الوقت نفسه لا يشعر لاعبو كرة القدم المحترفون الذكور بالقلق بشأن هذا الأمر».

• قالت سامية إنه في الوقت الذي تفخر تنزانيا بما قدمته لاعباتها من ألقاب رياضية لهذه الدولة، لم ينل البعض منهن فرصة للزواج بسبب مظهرهن.

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