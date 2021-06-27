منفّذ طعن مدينة فورتسبورغ الألمانية حاصل على وضع حماية مؤقت

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

أفادت معلومات بأن الصومالي مرتكب هجوم الطعن العشوائي بمدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا الألمانية، بعد ظهر أول من أمس، حاصل على وضع حماية مؤقت.

وحسبما تردد، فلا يوجد حتى الآن صلة للمتهم بالمتشددين، ويُعتقد أن منفذ الهجوم وُلد في مقديشو عام 1997، ووصل إلى ألمانيا في 2015.

ولا يستبعد المحققون أن تكون الجريمة قد تمت على خلفية مرض نفسي، وذكرت دوائر أمنية، أمس، أن الجاني المحتمل أدلى أثناء استجوابه بأقوال تنم عن تعصب ديني.

من جانبه، قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر: «أنا مصدوم من هذه الجريمة الوحشية التي لا يمكن تصديقها»، وأعرب عن مواساته للضحايا وذويهم، وقال في تصريحات صحافية: «لم يتسنّ إجراء تقييم نهائي للجريمة بعد، ولهذا لا يمكننا في الوقت الراهن أن نستبعد شيئاً، والتحقيقات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات تسير بوتيرة سريعة»، وأضاف: «على حد علمنا، فإن الفضل في عدم وقوع ما هو أسوأ يرجع إلى التدخل الشجاع لرجال ونساء شجعان، ولتحرك حاسم من الشرطة»، ووجّه إلى هؤلاء الأشخاص الشكر قائلاً إن هذا العمل الشجاع المنكر للذات «الذي عرّضوا فيه حياتهم للخطر، يستحق أعلى درجات التقدير».

• وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر: «أنا مصدوم من هذه الجريمة الوحشية التي لا يمكن تصديقها».

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