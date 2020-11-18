أوباما: ميركل تتمتع بفطنة وصبر لا يتزعزع

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

وصف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في مذكراته عن فترة رئاسته في البيت الأبيض، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بأنها سياسية ذكية واستراتيجية ماهرة.

وصدر أمس، الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأميركي السابق والتي تحمل عنوان «أرض موعودة»، ويتطرق أوباما في فقرات من الكتاب عن السياسة الخارجية إلى لقاءات عدة جمعت بينه وبين أنغيلا ميركل.

وجاء عن ميركل في مذكرات أوباما: «عيون ميركل كانت كبيرة وزرقاء زاهية، استطاعت التناوب على التعبير بالإحباط، والتسلية، والتلميحات بالقلق».

وأضاف أن «ميركل صعدت بشكل منهجي ومنظم في الاتحاد المسيحي الديمقراطي ممثل يمين - الوسط بمزيج من المهارة التنظيمية، والفطنة الاستراتيجية، والصبر الذي لا يتزعزع».

وأشار أوباما في مذكراته إلى أنه كلما زادت معرفته بها صارت شخصية أكثر لطفاً تجاهه، وأضاف: «وجدتها جديرة بالثقة، وصادقة، ودقيقة فكرياً، وودودة بطبيعتها».

وأوضح أنه يتأمل أوروبا بصفتها تكتلاً وشريكاً داعماً للولايات المتحدة الأميركية في مسرح الأحداث العالمي، لافتاً إلى أن هذه القدرة مرتبطة بشكل كبير بالتعاون بين ألمانيا وفرنسا.

وبشكل عام يوضح الكتاب تعليم أوباما السياسي ورحلته إلى أن أصبح الرئيس الـ44 للولايات المتحدة الأميركية، وكذلك «اللحظات المهمة لولايته الأولى التاريخية كرئيس»، حسبما أعلنت دار نشر «بنغوين راندوم هاوس» في بيان.

كما تناول الرئيس الأميركي السابق في مذكراته أيضاً أفكاره بشأن قرار قتل (زعيم تنظيم القاعدة السابق) أسامة بن لادن، والأزمة المالية العالمية، وانفجار منصة النفط البحرية «ديب ووتر هوريزون».

رواية صادقة

وقال أوباما في بيان تم نشره أول من أمس «لقد حاولت تقديم رواية صادقة لحملتي الرئاسية والفترة التي قضيتها في المنصب: الأحداث المهمة والأشخاص الذين شكلوها، ووجهة نظري فيما قمت به بشكل صحيح والأخطاء التي ارتكبتها، والقوى السياسية والاقتصادية والثقافية التي واجهتها أنا وفريقي آنذاك، وتلك التي لانزال نواجهها كدولة حتى الآن».

وأضاف الرئيس السابق الذي تولى الحكم قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب، في الفترة بين عامي 2009 و2017: «لقد حاولت أن أقدم للقراء تصوراً للرحلة الشخصية التي مررت بها أنا و(زوجتي) ميشيل خلال تلك السنوات».

ومن المقرر أن يطرح الكتاب الذي يتألف من 768 صفحة بالتزامن بـ25 لغة، من بينها الألمانية، كما سيكون متاحاً ككتاب صوتي يقرؤه الرئيس السابق أوباما. ولم يتم تحديد موعد لطرح الجزء الثاني والأخير من مذكرات أوباما.

وكتب أوباما كتابين من قبل هما «أحلام من والدي»، وتم نشره عام 1995، و«جرأة الأمل» وتم نشره عام 2006.

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