مسافرة في فلوريدا تتحايل للحصول على مقعد أكبر

المصدر: ترجمة: م.م عن «أيجا نيوز»

احتجزت الشرطة في ولاية فلوريدا امرأة كانت قد تظاهرت بأن لديها مشكلة صحية، خلال رحلة مدتها ساعة وأربعون دقيقة، وذلك من أجل الحصول على مقعد أكبر. لكن المرأة لم تتقن التمثيل وانتهى بها الأمر في السجن. ووقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأميركية، خلال رحلة من بينساكولا إلى ميامي، صباح الجمعة الماضي. ووفقاً لبيان «أميركان أيرلاينز»، فقد انطلقت الرحلة في الساعة 5:43 صباحاً، وبينما كانت الطائرة في الجو، بدأت المرأة، التي لم يتم تحديد هويتها، تقول إنها تعاني صعوبة في التنفس، كجزء من مخططها للحصول على ترقية مقعد مجانية.

وقيل إنها أخبرت مضيفات الطائرة بالأمر، وقرر قائد الطائرة العودة إلى مدينة الانطلاق؛ لتهبط، أخيراً، في بينساكولا في الساعة 6:26 صباحاً. واتصل طاقم الطائرة بشرطة المطار الدولي، واعترفت المرأة بأنها تظاهرت بالمشكلة للحصول على مقعد أكبر في الطائرة.

ويذكر أن السيدة الأميركية، رفضت النزول من الطائرة، في البداية، ما دفع رجال الأمن لإخلاء الطائرة، وبينما انتهى الأمر بالمتحايلة في التوقيف، استأنف الطيار الرحلة بعد تأخير دام أكثر من ساعتين. ولم يتم تقديم تهم جنائية ضد المرأة، لكنها قد تواجه اتهامات. وعلق أحدهم على «تويتر»، قائلاً: «كان على المسافرة أن تطلب من المضيفات مقعداً أوسع وأكثر راحة، وربما استُجيب لطلبها»، فيما قال آخر: «كان عليها أن تحجز في الدرجة الأولى وتدفع مبلغاً إضافياً لا أن تتحايل بهذه الطريقة المخزية».

- وقع الحادث على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط

الجوية الأميركية، خلال رحلة من بينساكولا إلى

ميامي، صباح الجمعة الماضي.