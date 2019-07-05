خطأ في تعليمات جهاز المواقف يربك سائقي بريطانيا

المصدر: ترجمة: م.م عن «ميترو»

شعر مرتادو ممشى خليج «كولين» بالغضب، إزاء التعليمات المتناقضة على جهاز رسوم المواقف. وبينما يقول الإشعار المكتوب بلغة ويلز إن مواقف السيارات مجانية حتى الساعة 8 صباحاً، كُتب بالإنجليزية إن لدى المستخدمين ساعتين إضافيتين. وتم عرض المعلومات بشكل غير صحيح وغير متطابق بين اللغتين، على جميع الأجهزة الـ14 على طول الطريق في المدينة الساحلية الواقعة شمال ويلز، وتم رصدها من قبل مدير مدرسة سابق يدعى، غاريث بريتشارد، الذي قال: «هذه مضيعة أخرى لأموال دافعي الضرائب! هناك 14 جهازاً على طول الكورنيش، فكم ستكون كلفة تصحيح جميع هذه الأجهزة، وكيف لم يكتشف أحد هذا الخطأ الصارخ قبل تثبيته؟ لكن أيٌّ منهما صحيح؟». ويتابع السائق الغاضب: «هل تبدأ في دفع رسوم وقوف السيارات في الساعة 8 صباحاً أم بالساعة 10 صباحاً؟ هل ستُغرم إذا قررت استخدام النسخة الإنجليزية؟».

إنه خطأ فادح في ما يبدو، وهناك الكثير من الأخطاء مثل هذا الذي تم ارتكابه، والحاجة إلى تصحيح هذا الأمر مجرد مضيعة للمال. لقد تم اعتماد رسوم وقوف السيارات بعد تجديدٍ كلَّف ملايين الجنيهات على طول الواجهة البحرية. كانت هناك انتقادات واسعة النطاق في ما يتعلق بفرض الرسوم وسط مخاوف من كيفية تأثيرها في الشركات المحلية. وقال متحدث باسم مجلس كونوي: «نحن ندرك هذا الخطأ، وسنستبدل الإشعار للتأكد من أننا نقدم معلومات دقيقة»، موضحاً: «مواقف السيارات مجانية من الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة 10 صباحاً، كما هو مذكور».

الخطأ وقع بسبب عدم تطابق التعليمات، بين «الإنجليزية» ولغة «ويلز».