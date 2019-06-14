ثمانيني في اليابان يحترف عرض الأزياء

المصدر: ترجمة: م.م عن «بوزفيد نيوز»

تمكن مدرس الكيمياء المتقاعد، تيتسويا، الذي لم يكن لديه اهتمام حقيقي بالموضة، من أن يصبح عارضاً شهيراً للأزياء بعد أن أقنعه حفيده بأن يرتدي قطعاً من اللباس لالتقاط صور. وبدأ كل شيء الشهر الماضي، عندما عاد ناويا كودو إلى مقاطعة «أكيتا» اليابانية، لزيارة جده (84 عاماً)، خلال عطلة نهاية الأسبوع. أثناء لقائهما سأل الحفيد جده عما إذا كان يرغب في ارتداء بعض ملابس المصممين الجديدة لأخذ صور رائعة، وقَبِل تيتسويا العرض. لقد حصلا على بعض المتعة سوياً، ولكن لم يتخيل أي منهما أن نتائج صور الجد ستصبح قصة نجاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كودو إن جده كان يشارك في اختيار المواقع والأشياء الأخرى عندما يخططان لالتقاط الصور. لقد زارا الحقول والشواطئ المحيطة بمنزل تيتسويا وحتى المدرسة التي كان مديراً فيها. في الواقع، لقد كانت الصور أفضل بكثير مما توقع حفيده، الذي كان معجباً جداً بالنتائج، لدرجة أنه نشر بعض الصور على «تويتر»، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع. وعلق أحد الأشخاص على الصور قائلاً: «أنت أروع من منظر الخضراوات في متجر البقالة في الحي عندنا». وكتب شخص آخر «أريد أن أكون هادئاً عندما أكون شيخاً كبيراً».

قام كودو، الذي غمرته ردود الفعل الإيجابية، بإنشاء حساب على «إنستغرام» لجده، وينشر باستمرار صوراً جديدة له مرتدياً مختلف أنواع الملابس الحديثة المواكِبة للموضة. ويؤكد كودو أن جده أصبح أكثر شعبية مما كان يتخيل. وفي شهر واحد فقط، جمع حساب تيتسويا أكثر من 99 ألف متابع.

أنشأ كودو، الذي

غمرته ردود الفعل

الإيجابية، حساباً على

«إنستغرام» لجدّه،

وينشر باستمرار صوراً

جديدة له مرتدياً

مختلف أنواع الملابس.