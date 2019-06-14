روسي يُطلق خدمة التوقيعات الأنيقة على الإنترنت

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «لوكل نيوز»

بالنسبة للشخص العادي، يعتبر التوقيع الجميل ليس أمراً مهماً؛ لكن بالنسبة لرجال الأعمال والشخصيات العامة، من المهم جداً أن يكون التوقيع الشخصي جذاباً. ويعبّر التوقيع «القوي» والأنيق عن الثقة، ويمكن أن يساعد في بناء الروابط بين شركاء العمل، لذلك فلا عجب أن يدفع بعض الأشخاص فعلياً مقابل الحصول على توقيع خاص.

ابتكر إيفان كوزين، وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاماً من كراسنويارسك الروسية، خدمة مُربحة عبر الإنترنت تقدم توقيعات مخصصة لأصحاب الأعمال. طرح الفكرة العام الماضي، واضطر إلى تغيير جواز سفره. لقد أدرك أنه لا يحب توقيعه على الإطلاق، ولأنه بدأ بالفعل نشاطه التجاري، والذي يحقق دخلاً ثابتاً، فقد قرر تغيير توقيعه. استعان إيفان بزميلته، أنستازيا زيدور، التي أتقنت الخط الشرقي أثناء دراستها في الصين. لقد صممت له توقيعاً جميلاً ثم علمته بصبر كيفية كتابته بنفسه. ومن ثم جاءته الفكرة في تقديم توقيعات مصممة للآخرين كخدمة مدفوعة الأجر.

ويقول إيفان: «بينما كانت تعلمني على كتابة توقيعي الجديد، خطرت لي فكرة ابتكار توقيعات جميلة لأشخاص مهمين»، متابعاً «لم تفهم أنستازيا ما قصدته في البداية، ولكن بعد ذلك شرحت فكرتي لها وقررنا خوض التجربة، على الرغم من أن أياً منا لم يكن لديه آمال كبيرة في نجاح المشروع».

كل ما فعلاه هو فتح حساب على «إنستغرام»، ونشر بعض الصور لتوقيعات أناستازيا الأنيقة، وصرفا نحو 230 دولاراً على الإعلانات عبر الإنترنت. اتصل بهما العميل الأول خلال 12 ساعة. ثم بدأت الطلبات تصل، وعندما بلغت 40، اضطرا إلى توظيف شخص آخر، لأن أناستازيا كانت تواجه صعوبة في التعامل مع هذا القدر من العمل.

تم إطلاق «رايت تايت» في ديسمبر من عام 2018، وبحلول شهر مايو من هذا العام بلغت إيرادات الشركة 30 ألفاً و500 دولار. ويوجد الآن فنانان آخران للخط الشرقي يعملان مع أناستازيا، لكن كان لدى الثنائي ثمانية موظفين، بمن فيهم مصور ومدير مبيعات. ويتولى إيفان مسؤولية اختبار الاستراتيجيات وتوظيف الموظفين والإدارة العامة، بينما تتولى زميلته الاهتمام بالجانب الفني من العمل.

- تم إطلاق «رايت تايت» في ديسمبر من عام 2018،

وبحلول شهر مايو من هذا العام بلغت إيرادات

الشركة 30 ألفاً و500 دولار.