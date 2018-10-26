خلع الأحذية وتنظيف الأقدام شرط لدخول «أميكس كوفي»

المصدر: ترجمة: (م.م) عن «أيجن نيوز»

وسط مدينة «هو شي منه» الفيتنامية، يوجد مقهى فريد من نوعه، فهو يتكون من طابقين كليهما مغمور بالمياه ومملوء بالمئات من الأسماك الصغيرة والمتوسطة، وقد صمم بطريقة لا تسمح للماء بالتسرب، إذ استخدم لهذا الغرض نوع من البلاستيك القوي، كما تم لف أرجل الطاولات والكراسي بالقطن لتقليل الاحتكاك ومنع تلف الأثاث، ويصل مستوى المياه إلى 25 سنتيمتراً. ومن أجل الوصول إلى هذه «البركة» المملوءة بالأسماك الملونة، يتعين على الزبائن والزوّار خلع أحذيتهم وتنظيف أقدامهم، ويمكنهم بعد ذلك الاستمتاع بمجموعة كبيرة من المرطبات والوجبات الخفيفة، بينما يسبح سمك الشبوط والأسماك الصغيرة الأخرى بين أقدامهم.

تعود فكرة «أميكس كوفي» للشاب نجوين دوك هوا، الذي أراد أن يأخذ مفهوم مقاهي الحيوانات إلى مستوى جديد تماماً. ومع ذلك، فإن تحويل فكرته إلى حقيقة لم تكن سهلة على الإطلاق؛ لأن منع فيضان الطابقين من المبنى مع نحو 10 آلاف لتر من الماء والحفاظ على نظافته في جميع الأوقات، يعتبر تحدياً كبيراً، لكن هوا، 23 عاماً، توصل في النهاية إلى حلول قابلة للتطبيق.

ويستخدم المقهى نظام ترشيح ثلاثي للحفاظ على مياه صافية بشكل دائم، مع وجود مضخات تحافظ على الظروف المُثلى لحياة الأسماك.

وقال الشاب الفيتنامي إن العائلات التي لديها أطفال صغار تشكل جزءاً مهماً من الزبائن، وعلى الرغم من أن معظمهم لا يسبب مشكلات، إلا أن بعض الآباء قد تركوا أطفالهم يركضون وراء السمك، وهو أمر غير مسموح به. وكتبت لافتة في مدخل المطعم تقول «انتبه إلى الأسماك من فضلك».