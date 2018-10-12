قسيمة يانصيب مهمَلة تُربح صاحبها 1.75 مليون دولار

المصدر: ترجمة: م.م عن «سات سير سات»

فوجئ كندي بأن لديه قسيمة يانصيب تساوي مئات الآلاف من الدولارات. واكتشف غريغوريو دي سانتوس أن القسيمة موجودة في ثيابه التي لم يلبسها منذ مدة، فأثناء فرزه ثيابه القديمة للتبرع وجد قسيمة اليانصيب في سترة اشتراها قبل 10 أشهر. ولحسن الحظ لم تتعرض للتلف، وحصل الرجل، الذي يعيش في مونتريال، بموجبها على 1.75 مليون دولار. لقد أصبح غريغوريو مليونيراً بشكل مفاجئ وغير متوقع تماماً، وقالت شركة «لوتو كيبيك» في بيان «عندما تأكد من صحة تذكرته اعتقد أنه قرأ 1750 دولاراً على الشاشة»، متابعة: «لكن عندما أدرك قيمة مكاسبه، قال إن قلبه توقف تقريباً»، لقد كان وقع الخبر قوياً جداً ولم يصدق ما رأته عيناه في البداية.

لقد أحسن غريغوريو الصنع بأن استمع لنصيحة شقيقته التي اقترحت عليه أن يقوم بتنظيف كبير في خزانة ملابسه كي يتبرع بجزء منها. وبينما كان يتحقق من محتويات ثيابه القديمة وجد التذكرة «الثمينة» في بطانة سترة اشتراها في ديسمبر 2017، «لم أكن لأنظر أبداً في خزانة الملابس دون شقيقتي»، وكان الرجل المحظوظ يلعب اليانصيب منذ السبعينات، وفاز بالفعل بـ4000 دولار في أوائل عام 2000. وبعد المكاسب الجديدة، يعتزم غريغوريو على وجه الخصوص تعزيز خطة المعاشات التقاعدية، ودفع المال لممارسة ألعاب الهوكي مع ابن أخيه.

غريغوريو كان يتحقق من محتويات ثيابه القديمة، عندما وجد التذكرة «الثمينة» في بطانة سترة اشتراها في ديسمبر 2017.