مكتبة خشبية وسط الغابة تستقطب مئات الزوار

المصدر: ترجمة: م. م عن «سات سير سات»

وسط ضواحي بكين الريفية، وفي قلب وادٍ صغير محاط بقمم صخرية، تستقطب مكتبة خشبية المئات من الزوار. وفي نهاية كل أسبوع، يتجول عشاق القراءة في المبنى الواقع في قرية تشياو جيجي، محاطين بأشجار الكستناء، والجوز، والخوخ المورقة. وبنيت مكتبة «ليوان» على هيكل من الفولاذ والزجاج. لكن واجهات المبنى مغطاة بفروع وأغصان الأشجار، وهي مرتبة بشكل عمودي.

بعد عبور جسر خشبي صغير، يجد الزوار أنفسهم في مكان مشرق ومتجدد الهواء، مع اختراق أشعة الشمس للفجوات التي خلفها الغطاء النباتي. وتمتد الأرفف، التي تعمل أيضاً كجدران، على طول مساحة القراءة. وفي حين هناك كتب في متناول اليد، يمكن للزوار الاسترخاء على الأرض أو على منصات مرتفعة. وتحتوي المكتبة على مساحة محدودة، ويمكنها استيعاب 40 شخصاً فقط في المرة الواحدة.

يصطف السياح للدخول إلى المبنى الذي افتتح في أبريل 2012، وهو مفتوح فقط يومي السبت والأحد. ويجذب المئات من الناس، في نهاية كل أسبوع، معظمهم يأتون لالتقاط صور ينشرونها على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال مالك المكان، بان شي، «في الوقت الحاضر، يُحظر على الناس التقاط الصور من الداخل، لأن الكثيرين هناك فقط من أجل ذلك، حتى أن البعض منهم يرتدي بدلات، إنه أمر محرج».