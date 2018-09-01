20 سنة من النزاعات بإفريقيا تتسبب في موت 5 مـلايين طفل

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أظهرت دراسة نُشرت أمس، أن النزاعات المسلحة في القارة الإفريقية إضافة إلى الجوع والأمراض الناتجة عنها، قد تكون تسببت بموت خمسة ملايين طفل لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات بين عامي 1995 و2015.

ومن بين هؤلاء الأطفال، نحو ثلاثة ملايين رضيع يبلغون 12 شهراً أو أقل، أي ثلاث مرات أكثر من الأشخاص الذين قُتلوا بشكل مباشر في النزاع بإفريقيا.

ولا ترتكز الدراسة التي نشرتها صحيفة «ذي لانست» الطبية، على عدد فعلي لكنها تقارن المعطيات المتعلقة بـ15 ألفاً و441 نزاعاً قُتل خلالها قرابة مليون شخص، بحسب باحثين.

وقد استخدمت هذه المعطيات لاحتساب خطر وفاة طفل في دائرة يبلغ نصف قطرها 100 كيلومتر خلال نزاع مسلح وحتى ثمانية أعوام بعده، وقدر بعدها عدد الوفيات الأطفال المنسوب إلى حروب عدة في إفريقيا. ويشير معدو الدراسة، الدكتور ايران بنديفيد من جامعة ستانفورد وزملاؤه، إلى أن عدد خمسة ملايين أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

وكتبوا أن «النزاعات المسلحة الأكثر تواتراً وشدة من أي قارة أخرى، وقعت في إفريقيا خلال الأعوام الـ30 السابقة».

وأضافوا «هذا التحليل يُظهر أن آثار النزاعات المسلحة تتجاوز سقوط مقاتلين والدمار المادي، حيث إن النزاعات المسلحة ترفع بشكل كبير خطر وفاة الأطفال الصغار خلال فترة طويلة». وصرّح الفريق أنه إضافة إلى إصابة الأطفال بشكل مباشر، تسهم النزاعات في الموت وتأخير النمو «خلال سنوات عديدة وفي مناطق واسعة». ويعود ذلك إلى تلقي النساء الحوامل والأطفال حديثو الولادة رعاية طبية متقطعة، وإلى تفشي الأمراض مع انهيار الخدمات الصحية وشبكات المياه إضافة إلى النقص في الأدوية وسوء التغذية.

• النزاعات تسهم في الموت وتأخير النمو خلال سنوات عديدة وبمناطق واسعة.