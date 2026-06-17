ترامب: إذا لم تنفذ إيران مذكرة التفاهم خلال الـ60 يوماً سنعود إلى قصفها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن توقيع الاتفاق مع إيران سيكون قريباً وقد يكون يوم الجمعة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعود لقصف طهران إذا لم تنفذ بنود مذكرة التفاهم خلال الـ 60 يوماً.

وأضاف في تصريحات صحافية مع ختام قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان الفرنسية أن بلاده قادرة على الوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب.

وأكد أن أميركا منعت إيران من الحصول على السلاح النووي ونجحت في فتح مضيق هرمز، معتقداً أن القادة الإيرانيين سيتصرفون بشكل مختلف تماماً.