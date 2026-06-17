"إكسيوس": أميركا وإيران تبحثان توقيع الاتفاق إلكترونياً اليوم الأربعاء

قال موقع "إكسيوس" إن الولايات المتحدة وإيران تبحثان مع الوسطاء تقديم موعد توقيع الاتفاق إلكترونياً، اليوم الأربعاء، بدلاً من يوم الجمعة.

وأضاف الموقع نقلاً عن مصادر دبلوماسية من إحدى الدول الوسيطة ومصدر مطلع على المناقشات أن تسريع الجدول الزمني للاتفاق تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز قبل يوم الجمعة، مؤكداً أن تقديم موعد توقيع الاتفاق لا يلغي اجتماع الوفدين الأميركي والإيراني المقرر الجمعة في سويسرا وسيبقى كما هو مقرر.