ترامب: الاتفاق مع إيران مبدئي وسنسقط عليهم القنابل إذا لم يحسنوا التصرف

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الاتفاق المنوي توقيعه مع إيران مبدئي وهو قوي لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن إيران في حال لم تحسن التصرف ستقوم الولايات المتحدة بإسقاط القنابل عليهم.

وأضاف خلال لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان الفرنسية، أن مضيق هرمز سيفتح جزئياً خلال أيام وكلياً قريباً جداً.

ووصف انخفاض أسعار النفط بالأمر الرائع، نافياً الأنباء التي تتحدث عن صندوق بـ 300 مليار دولار لإيران، فاتحاً في الوقت نفسه المجال لمن يريد الاستثمار في طهران.