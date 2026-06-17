قمة السبع: "اتفاق إيران" فرصة لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي

أكد بيان قادة "مجموعة السبع"، أن الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تاريخية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على التصدي لتهديدات طهران الإقليمية والصاروخية.

وأشار البيان إلى أن المبادرة الدفاعية متعددة الجنسيات والمستقلة بقيادة فرنسا وبريطانيا، يُمكن أن تلعب دورا مهما في تسهيل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وشدد البيان على أن حق المرور العابر دون قيود أو رسوم في مضيق هرمز، هو حجر الزاوية في التجارة الدولية.

وعبّر البيان عن "دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله".

وتعتزم الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى تكثيف جهودها لإنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال زيادة الضغوط على روسيا، بما في ذلك فرض عقوبات أشد على قطاعي النفط والغاز، وتوسيع إمدادات الأسلحة بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي إلى كييف، وذلك وفقا لبيان صادر عن القمة.

وقالت "مجموعة السبع" إنها ستعزز العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تستهدف قطاعي النفط والغاز، بالتوازي مع زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الإضافية والصواريخ الاعتراضية، فضلا عن الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا.