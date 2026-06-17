"الشيوخ" الأميركي يفشل مجدداً في تمرير قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

حاول مجلس الشيوخ الأميركي مجدداً، الثلاثاء، تمرير قرار يتعلق بصلاحيات الحرب من شأنه وقف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، لكنه فشل في ذلك، في ما أصبح جهدا شبه أسبوعي لكبح سلطات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما تطرح إدارته خطة جديدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أشهر.

وأبدى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين شكوكا بشأن الاتفاق الجاري التفاوض عليه بين إدارة ترامب وإيران، كما أعربوا عن استيائهم من رفض البيت الأبيض مشاركة تفاصيله.

وينتظر المشرعون إحاطة رسمية من الإدارة، إلا أنه لم يُحدد أي موعد لذلك قبل الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة لتوقيع الاتفاق بين الجانبين.

وجاءت نتيجة التصويت 47 مقابل 48، حيث انضم أربعة أعضاء جمهوريين إلى معظم الديمقراطيين في دعم قرار صلاحيات الحرب، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتحقيق الأغلبية المطلوبة لتمريره.

وقال السيناتور رافاييل وارنوك، الديمقراطي عن ولاية جورجيا، ومقدم مشروع القرار، في كلمة ألقاها قبل التصويت: "انضموا إليّ لوضع حد لنزعة هذا الرئيس الحربية الخارجة عن إطار القانون".

وأضاف: "الوقت مناسب دائما لفعل ما هو صواب".