البديوي: اجتماع اللجنة العليا ناقش دراسات المشاريع الخليجية المشتركة

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع الرابع للجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس (جدة، 28 أبريل 2026م)، استعرض مسار الدراسات للمشاريع الخليجية المشتركة التي تضمنتها المخرجات، والخطوات المستقبلية لها، مؤكداً أن هذه المخرجات ستسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس، وقدرتها على مواجهة كافة التحديات.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري بحضور الأمين العام وكبار المسؤولين بالأمانة العامة، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وتم خلال الاجتماع، بحث واستعراض مسار الدراسات للمشاريع، بالإضافة إلى خطة العمل الزمنية والتي تتضمن دعوة كافة اللجان الوزارية المعنية بالدول الأعضاء لمناقشة المشاريع، وعمل عدد من ورش العمل المشتركة بين الأمانة العامة والدول الأعضاء لمناقشة خطة الدراسات المقترحة وتحديثها بناء على مرئيات الدول.

كما أشار البديوي، إلى أن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية بدول المجلس، اطلع خلال اجتماعه السابق، على نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون، والخطوات التي قامت بها الأمانة العامة لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري، وأكد الوزراء على أهمية تعزيز الجهود والتنسيق مع الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ هذه المخرجات.

وذكر أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين عقد عدد من الاجتماعات الوزارية، بحضور الوزراء المعنيين بالمشاريع الخليجية المشتركة التي تضمنتها هذه المخرجات وبمشاركة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وهيئة السكك الحديدية الخليجية.