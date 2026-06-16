ترامب يدعو لاتفاق روسي مع أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي لروسيا أن تبرم اتفاق سلام مع أوكرانيا ​وإنه سيحاول الإسهام في ذلك بعد اجتماع زعماء مجموعة السبع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم ‌الثلاثاء، لكن هناك بعض التفاصيل ​بشأن أي خطوات ملموسة لزيادة الضغط على موسكو.

وأدلى ترامب بتصريحاته من منتجع إيفيان-ليه-بان الفرنسي المطل على بحيرة حيث تعقد القمة. ووصف ترامب الاجتماع مع زيلينسكي بأنه "جيد جدا"، وذلك بعدما تجدد التركيز على الصراع في أوكرانيا عقب توصل أميركا وإيران إلى اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ويسعى زيلينسكي وزعماء أوروبيون إلى إقناع ترامب بأن حظوظ أوكرانيا زادت في ظل ضغطه من أجل مزيد من الدعم لمنحها اليد العليا في محادثات السلام في نهاية المطاف. ومن المزمع أن يعقد ترامب محادثات مباشرة مع زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.