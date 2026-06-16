حادث سير يودي بحياة 9 أشخاص

قالت الشرطة وسلطات السكك الحديدية إن ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم عقب اصطدام قطار وحافلة في زيمبابوي.

ووقع الحادث عند نقطة عبور سكة حديد في تريانجل، البلدة المشهورة بإنتاج السكر في جنوب البلاد، حيث اصطدم قطار بضائع بحافلة، وفقاً لما قالته الشرطة.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية أندرو كانامبورا في بيان إن سائق الحافلة لم يتوقف للتأكد من عدم وجود قطارات قادمة قبل عبور القضبان، مما يمثل انتهاكاً لقواعد السلامة.

وأضاف أن ما لا يقل عن 25 شخصاً أصيبواً.

ووقع الحادث بعد أقل من أسبوع من اندلاع النيران في حافلة تقل طلاب مدرسة بوسط زيمبابوي مما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص.

ويشار إلى أن حوادث السير شائعة الحدوث في زيمبابوي، حيث يقع حادث سير كل 15 دقيقة، ويلقى نحو خمسة أشخاص حتفهم ويصاب 38 شخصاً يومياص، حسب وكالة سلامة الطرق في البلاد. وتقول السلطات إن الخطأ البشري يمثل 94% من حوادث الطرق في زيمبابوي.