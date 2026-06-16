ترامب يعتزم إرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس

أعلن دونالد ترامب الثلاثاء أنه يريد إرسال الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس الأميركي، واعداً أيضاً بقراءة نصه كاملاً أمام الصحافيين.

ورداً على سؤال على هامش قمة مجموعة السبع في ايفيان، قال الرئيس الأميركي "لم أفكر أبداً في إرساله" إلى البرلمان، "لكنني سأرسله الى الكونغرس، هذه الفكرة تروقني".

وسئل أيضاً عن نص الاتفاق مع ايران الذي وقع إلكترونياً، على أن يوقع رسمياً في حفل في سويسراً الجمعة، فكرر ترامب وعده بإعلانه على الملأ.

وقال "لن اكتفي بنشره. سأعقد بالتأكيد مؤتمراً صحافياً وسأقرأه أمامكم بحرفيته لأتأكد من قيام الصحافة بتغطيته في شكل صحيح".

وأورد ترامب سابقاً أنه لن ينشر النص قبل إتمام حفل التوقيع الجمعة.