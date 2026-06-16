تحطم قاذفة من طراز بي-52 في ولاية كاليفورنيا

تحطّمت قاذفة أميركية من طراز بي-52 في كاليفورنيا الإثنين، بحسب ما أعلنت قاعدة إدواردز الجوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت القاعدة الواقعة على بعد 95 كيلومترا شمال لوس أنجليس، في منشور على موقع فيسبوك، "تحطّمت طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار إدواردز في تمام الساعة 11,20 صباحا". وأضافت أنّ "فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى موقع الحادث، ولا يزال الوضع قيد التحقيق".

وأظهرت لقطات جوية منطقة متفحمة ضخمة، حيث لم يتبقَّ من الطائرة سوى بعض الحطام.

وشوهدت مركبات طوارئ عدة بالقرب من البقعة المحترقة.

وطائرة بي-52 هي قاذفة قنابل بعيدة المدى تستخدمها القوات الجوية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي.

وبمدى قتالي أقصى يتراوح بين 14 ألف كيلومتر و16 ألفا، فإن الطائرة قادرة على حمل أسلحة نووية. ونشرت الولايات المتحدة هذه الطائرات في نزاعات في فيتنام والخليج والعراق وأفغانستان، ومؤخرا في إيران.