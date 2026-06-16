ارتفاع وتيرة تسريح العمالة في سنغافورة

تراجعت سوق العمل في سنغافورة، خلال الربع الأول من عام 2026، مع انخفاض الوظائف الشاغرة، وارتفاع حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2023.

وحسب البيانات النهائية الواردة في تقرير سوق العمل، الصادر عن وزارة القوى العاملة في سنغافورة، انخفض عدد الوظائف الشاغرة من 77.7 ألف وظيفة في ديسمبر 2025، إلى 73.3 ألف وظيفة في مارس 2026، مقارنة بـ80.1 ألف وظيفة شاغرة في مارس 2025، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية.

وعزت هذا التراجع إلى انخفاض فرص العمل المتاحة لغير المهنيين، والمديرين، والمديرين التنفيذيين، والفنيين.