نتنياهو: تفاصيل الاتفاق مع إيران غامضة.. والمواجهة "لم تنته بعد"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن المواجهة مع إيران "لم تنته بعد"، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن طهران لإنهاء الحرب، فيما أوضح أن "تفاصيل الاتفاق مع إيران لا تزال غامضة". وشدد نتنياهو في مؤتمر صحافي متلفز، على أن تل أبيب "لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه".

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب مع إيران جنبت بلاده خطر "الإبادة النووية" من قبل طهران.

وقال نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي سيبقي على وجوده في قطاع غزة ولبنان وسورية "طالما كان ذلك ضروريا".

وشدد على أن إسرائيل ستتحرك بشكل استباقي في الجبهة الشمالية، قائلا: "سنحتفظ بحريتنا في التحرك (في لبنان) لإحباط أي هجوم".

وتطرق نتنياهو إلى العلاقات الثنائية مع واشنطن وطبيعة التنسيق مع الإدارة الأميركية، واصفا العلاقة التي تجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها علاقة شراكة. وأضاف: "أنا وترامب شريكان. نتفق كثيرا ونختلف في بعض الأحيان".

ومن جهة أخرى، أعلن نتانياهو الاثنين اعتزامه الترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام، فيما يواجه انتقادات داخلية بشأن كيفية تعامله مع حرب الشرق الأوسط وتداعياتها.

وقال نتانياهو، أطول رئيس وزراء عهدا في تاريخ إسرائيل، "سأترشح في الانتخابات وأعتزم الفوز".