صور مقاطع للاعتداءات.. الحكم على ابن زوجة ولي عهد النرويج بالسجن 4 سنوات في جرائم اغتصاب

أدين ابن زوجة ولي العهد النرويجي اليوم الاثنين بتهم الاغتصاب والعنف ​المنزلي، وصدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع ألحقت ‌مزيداً من الضرر ​بصورة العائلة المالكة التي كانت مثالية في السابق.

وأدانت محكمة أوسلو الجزئية ماريوس بورج هويبي (29 عاماً) الذي انضم إلى العائلة الملكية عندما تزوجت والدته ميته ماريت من ولي العهد الأمير هاكون في 2001، بتهمتي اغتصاب، إحداهما في قبو منزل ولي العهد. وبرأت المحكمة ساحته من تهمتي اغتصاب أخريين.

وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى أدلة على إدمان ⁠هويبي للمخدرات، ومقاطع فيديو صورها بنفسه للقاءات جنسية ومئات الرسائل الإلكترونية التي تدينه مع شريكة سابقة.

وقال ممثلون عن الادعاء العام، طالبوا بسجنه لمدة سبع سنوات وسبعة أشهر، إن النساء الأربع اللواتي اتهمنه بالاغتصاب، في الحالات المثبتة وغير المثبتة، كن في كل ‌مرة فاقدات للوعي أو عاجزات عن مقاومته بعد حضور الحفلات.

وأنكر هويبي أخطر التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الاغتصاب والعنف المنزلي، وأقر ببعض التهم الأقل خطورة، ومنها نقل وتسليم 3.5 كيلوجرام ‌من الماريجوانا إلى شخص مجهول، وانتهاك أوامر بمنع الاقتراب، ومخالفات مرورية.

وقال ‌محامي يمثل هويبي والادعاء أيضاً إن من الوارد الطعن على الحكم.

وامتنعت العائلة المالكة، ‌التي سبق أن عبرت عن ‌تعاطفها مع جميع الضحايا من القضية، عن التعليق على حكم اليوم الاثنين. وقال متحدث باسم القصر الملكي في رسالة مقتضبة ​بالبريد الإلكتروني "تم النظر في القضية ‌أمام المحاكم، وليس لدينا ​تعليق على الحكم".

ولا يحمل هويبي أي لقب ملكي، ولا يقوم بأي مهام رسمية، وليس ضمن ترتيب ولاية العرش. لكن قضيته استحوذت على اهتمام النرويج بأكملها بسبب صلاته ​بولي العهد.

وأُدين هويبي ⁠أيضاً بالعنف بحق صديقته ⁠آنذاك بين منتصف عام 2022 وخريف عام 2013. وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادات تفيد بأنه ضربها مراراً بقبضته في وجهها، وخنقها وقذفها بأشياء.

تابع هويبي النطق بالحكم عبر رابط فيديو من السجن، لكن لم يكن بالإمكان رؤيته أو سماعه في قاعة المحكمة.

وحضرت واحدة فقط من النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب جلسة النطق بالحكم.