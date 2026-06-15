ترامب: وقعنا مذكرة التفاهم مع إيران وتم فتح مضيق هرمز جزئياً

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وقّعت مذكرة تفاهم مع إيران، مشيراً إلى أنه تم فتح مضيق هرمز جزئياً، على أن يتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، أن الاتفاق مع إيران سيعود بالنفع على منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وأنها وافقت على ذلك، معتبراً أن هذا كان جوهر النزاع بين الجانبين.

وأشار إلى أن نائبه جي دي فانس هو من سيحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران.