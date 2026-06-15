فانس: تم التوقيع إلكترونياً على الاتفاق مع إيران.. وحفل توقيع رسمي الجمعة

أعلن نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، أنه تم التوقيع إلكترونياً على الاتفاق مع إيران من جانب الأطراف المعنية، لكنه أشار إلى أنه سيُقام حفل توقيع رسمي يوم الجمعة.

وقال فانس في تصريحات أوردتها شبكة أيه بي سي "الإخبارية الأميركية إن الاتفاق يتضمن بنوداً تنص على أن إيران ستتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية.

وأضاف فانس: "نحن على استعداد لتخفيف العقوبات بشكل كبير إذا قدم الإيرانيون هذا النوع من الالتزامات طويلة الأجل الضرورية لكي تكون دولة طبيعية تتخلى عن برنامجها للأسلحة النووية وتتوقف عن تمويل الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع فانس أيضاً قائلاً إنه لم يتم الإفراج عن أي أموال لإيران منذ توقيع الاتفاق إلكترونياً أمس الأحد.

وأوضح إنه لن يتم تحويل أي أموال أميركية إلى إيران بموجب الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.

وفي تصريح لشبكة "سي إن بي سي" قال فانس اليوم الاثنين، إن واشنطن على اتصال مباشر مع طهران، قبل أيام من التوقيع على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب بين البلدين.

وتابع: "نحن نتعامل مع الجميع في النظام الإيراني"، وأشار بالتحديد إلى "القيادة السياسية" و"الجانب العسكري".

وأضاف: "لدينا علاقات جيدة هناك، لذلك سوف تكون هذه المفاوضات ناجحة، لأننا لم نعد ننقل رسائل عبر العديد من القنوات الخلفية".

وقال فانس: "نحن نتوقع حضور مجموعة كاملة من الممثلين خلال المفاوضات يوم الجمعة"، في إشارة إلى مراسم التوقيع على الاتفاق المقررة في سويسرا.

وذكر أن واشنطن كان لديها موقف أقوى خلال المحادثات مع القيادة الإيرانية، مضيفاً: "نحن بالأساس لدينا جميع أوراق اللعب هنا".

وبعد أسابيع من المفاوضات، اتفقت الولايات المتحدة وإيران أمس الأحد على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب الدائرة بينهما وفتح مضيق هرمز، رغم أن بعض تفاصيل الاتفاق لم يتم إعلانها.