فانس: الولايات المتحدة تنتظر إعادة فتح مضيق هرمز "بدون رسوم"

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الاثنين، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.

ورداً على سؤال من قناة "سي إن بي سي" حول ما إذا كان هناك تفاهم مع إيران على إعادة فتح الممر المائي الحيوي بدون رسوم لفترة أولية مدتها 60 يوماً أو لفترة أطول، قال فانس: "ننتظر أن يتم فتح المضيق بدون رسوم على المدى الطويل، وهذه من المسائل التي سنبحثها في المفاوضات الفنية".