ماكرون: يمكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية في مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، في مقابلة أجريت معه على هامش قمة مجموعة السبع، إن من الممكن نشر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول في مضيق هرمز "في غضون يومين أو ثلاثة أيام" بعد التوقيع الحضوري للاتفاق الأميركي الإيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون لمحطة تي إف 1: "شكلنا مع البريطانيين مهمة للمساعدة على إعادة فتح مضيق هرمز، ويمكن نشر شارل ديغول مع كل ما يحيط به ويبقى في المنطقة، في غضون يومين أو ثلاثة أيام بعد تثبيت" الاتفاق".