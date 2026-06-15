البحرين.. السجن 10 سنوات لـ12 متهماً لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية الآثمة

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الاثنين، أحكاماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 12 متهماً في 11 قضية منفصلة، تتعلق بجرائم تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، إضافة إلى الحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، ونشر أخبار كاذبة وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء العدوان الإيراني الغاشم الذي تعرضت له مملكة البحرين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء البحرينية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، فقد غرمت المحكمة بعض المتهمين بمبلغ ألفي دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات.



وكانت النيابة العامة البحرينية، قد تلقت عدداً من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييداً وتحبيذاً للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وكل ذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.